Sejm: wartość środków finansowych uruchomionych w ramach tarcz antykryzysowych to 240 mld zł

Wartość środków finansowych w ramach tarcz antykryzysowych wyniosła 240 mld zł - wynika z informacji przedstawionej w środę przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii podczas posiedzenia podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła. Obecnie prowadzone są działania w celu uruchomienia nowego wparcia branżowego.

Jak wskazał szef departamentu rozwoju inwestycji w MRiT Artur Wycech, na uruchomioną do tej pory kwotę ponad 240 mld zł składają się zarówno zwolnienia ze składek ZUS, tzw. postojowe, dopłaty do wynagrodzeń pracowników, dotacje, a także tarcze finansowe PFR (tarcza 1.0 i tarcza 2.0). Mówił, że głównym celem podjętych działań była ochrona miejsc pracy oraz zapewnienie płynności firmom dotkniętych wprowadzeniem ograniczeń w ziązku z pandemią COVID-19. Dodał, że środki te mają również pomóc przedsiębiorcom powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki.

"Obecnie prowadzone są aktywne działanie w celu zabezpieczenia interesów firm z uwagi na utrzymującą się epidemię" - powiedział Wycech. Wskazał, że będzie to kolejna odsłona wsparcia branżowego, która ma polegać na zwolnieniu ze składek ZUS, postojowego a także dotacji jednorazowej.

W ramach tarczy PFR 1.0 wsparcie otrzymało 348 tys. firm zatrudniających ponad 3 mln pracowników, a wartość subwencji wyniosła ok. 61 mld zł.

W ramach tarczy PFR 2.0 wsparcie otrzymało 47,7 tys. firm, w tym 7,1 tys. z sektora MŚP. Na konta przedsiębiorców trafiło 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł dla sektora MSP. Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19, w tym przede wszystkim hotelarska, targów i wydarzeń, turystyczna, fitness i gastronomiczna.

Uczestniczący w posiedzeniu podkomisji Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz pozytywnie ocenił dotychczasowe działania w ramach tarcz antykryzysowych. Zaznaczył jednak, , że gospodarcze blokady sektorowe nie przynoszą spodziewanych efektów antycovidowych. Zauważył, że 240 mld zł to równowartość ok. połowy rocznego budżetu kraju i będą one "historycznie obciążać gospodarkę".

Rzecznik zwrócił też uwagę, że firmy, które z uwagi na wprowadzone obostrzenia nie mogły działać w maju i czerwcu ubr. nie otrzymały jeszcze rekompensat.

