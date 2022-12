Sejm: Weber: obwodnica Węgierskiej Górki w ciągu S1 będzie gotowa w trzecim kwartale 2024 r.

W trzecim kwartale 2024 r. gotowa będzie obwodnica Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1, łączącej północ woj. śląskiego z granicą ze Słowacją w Zwardoniu - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wiceszef resortu infrastruktury powiedział w Sejmie, odpowiadając na pytanie posła Waldemara Andzela (PiS), że obwodnica Węgierskiej Górki to odcinek około 8,5 km. "Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło 11 maja 2020 r. Budowa odcinka obejmuje powstanie dwóch tuneli dwunawowych (…), trzech mostów, pięciu estakad, a także obwodu utrzymania drogi, w którym znajdzie się centrum sterowania tunelami (…). Zakończony został pierwszy etap. 22 listopada udało się przebić obie nawy pierwszego tunelu. (…) Mając na uwadze trudne warunki realizacyjne inwestor - GDDKiA - przewiduje, że kontrakt powinien zakończyć się w trzecim kwartale 2024 r." - powiedział wiceminister.

Wiceminister zaznaczył także, że obwodnica Węgierskiej Górki jest dużym wyzwaniem finansowym. "Tego typu infrastruktura jest droga. Żeby zbudować odcinek drogi szybkiego ruchu z tunelem i to w pełnej formule (…) potrzebne są miliardy złotych. I tutaj one zostały przez nasz rząd zapewnione. W 2017 r. zwiększyliśmy Program Budowy Dróg Krajowych między innymi po to, by drogę ekspresową w całości wybudować" - mówił. Podkreślił, że całkowita wartość obwodnicy Węgierskiej Górki to 1,6 mld zł.

Weber przypomniał zarazem, że oprócz tej obwodnicy, rząd do realizacji skierował też inny kluczowy odcinek S1: Kosztowy - Bielsko-Biała. "Dzięki temu możemy mówić o wykonaniu całego korytarza drogi ekspresowej S1" - zaznaczył.

Poseł Andzel pytał również o budowę dwóch odcinków drogi S17: Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne. Weber wyjaśnił, że "w tym tygodniu zostały podpisane dwie umowy na zaprojektowanie i zbudowanie tych dwóch odcinków". "Odcinek pomiędzy nimi to obwodnica Tomaszowa, która po części już jest zrealizowana. W trakcie jest dobudowa drugiej jezdni, by ta obwodnica miała pełne parametry drogi szybkiego ruchu" - dodał.

Przedstawiciel MI podkreślił, że S17 "jest strategiczna z punku widzenia połączenia Polski, a szerzej nawet UE, z Ukrainą". "(...) Wzmacniamy relacje z Ukrainą budując infrastrukturę dojazdową, transportową. (…) Należy tu wskazać również inną, ważną inwestycję, na którą rząd PiS zagwarantował środki w 2019 r. To budowa drogi ekspresowej S12 od Lublina do przejścia granicznego w Dorohusku" - powiedział.

Obwodnica Węgierskiej Górki to brakujący dotąd odcinek drogi S1 o długości ok. 8,5 km, który połączy czynne fragmenty trasy S1 Żywiec - Przybędza i Milówka - Szare. Będzie przebiegał w trudnym terenie - przewidziano m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m. Wykonawcą jest konsorcjum ze spółką Mirbud na czele.

Po otwarciu na Słowacji jednego z kolejnych odcinków autostrady D3, na Żywiecczyźnie znacznie zwiększył się ruch tranzytowy. Połączenie dotychczasowych fragmentów trasy S1 na wysokości Węgierskiej Górki przebiega m.in. przez centrum tej miejscowości oraz sąsiedniej Milówki.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Docelowo liczyła będzie 135 km długości.

