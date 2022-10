Sejm: Większość klubów i kół za dalszymi pracami nad projektem dot. kooperatyw mieszkaniowych

Większość klubów i kół opowiedziała się w czwartek za dalszymi pracami nad projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Projekt zakłada też zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego, które mają poszerzyć grono jego potencjalnych odbiorców.

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk.

Projekt wprowadza też modyfikacje w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Nazwa programu zmieni się na "Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe". Będzie można wnieść wyższy (obecnie do 10 proc.) wkład własny - do 20 proc., a w przypadku kredytu o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej - do 25 proc. Ponadto ma być podniesiony limit ceny metra kwadratowego wyznaczający, czy dane mieszkanie kwalifikuje się do programu.

Jak tłumaczył podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, ustawa ma na celu rozwój kooperatyw mieszkaniowych jako alternatywy dla nabywania mieszkań od deweloperów; ma też zwiększyć dostępność gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, który jest elementem programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Większość klubów i kół opowiedziała się za dalszymi pracami nad projektem, choć - zdaniem opozycji - projekt nie rozwiąże problemów z dostępnością mieszkań i nie poprawi sytuacji mieszkaniowej Polaków. Opozycja skrytykowała dotychczasowe programy mieszkaniowe rządu, wskazała też na wątpliwości i niedociągnięcia w rozpatrywanym projekcie, m.in. zagrożenie nadużyć i pozyskiwania pod przykrywką kooperatywy mieszkaniowej tanich gruntów od samorządów przez deweloperów.

Uściński podkreślił, że projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych wychodzi naprzeciw pewnym specyficznym sytuacjom, kiedy np. grupa rodzin osób z niepełnosprawnościami chce zbudować mieszkania dostosowane do ich potrzeb. Zauważył, że takie inicjatywy w Polsce są zawiązywane, nie ma jednak obecnie ram prawnych, które by to regulowały.

"To nie jest rozwiązanie, które będzie powszechnie stosowane w Polsce. To jest rozwiązanie skierowane do określonej grupy. W Ocenie Skutków Regulacji założyliśmy ok. 20 takich kooperatyw rocznie, które kupią na preferencyjnych warunkach grunty od gmin. Mogą takie kooperatywy również tworzyć się i kupować grunty prywatnie" - powiedział wiceminister rozwoju.

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Zgodnie z projektem członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo nowo powstała spółdzielnia mieszkaniowa będą mogły ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy. Gmina będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od ceny nieruchomości. Będzie też mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty.

Założono, że ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, natomiast przepisy dotyczące gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zaczną obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

