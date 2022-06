Sejm: wsparcie dla kredytobiorców bez poprawek

Komisja Finansów Publicznych w czwartek odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do projektu ustawy, który m.in wprowadza wsparcie dla kredytobiorców i wydłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października.

Poprawki zmierzały m.in. do likwidacji podatku od zysków z lokat i inwestycji kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, do wprowadzenia alternatywnego do zaproponowanych przez rząd sposobu korzystania z wakacji kredytowych i do ustawowej redukcji marż bankowych.

W projekcie zawarte zostały także przepisy mające na celu wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października.

W czwartek Komisja Finansów Publicznych odrzuciła 10 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Odrzucone poprawki zmierzały m.in. do likwidacji podatku od zysków z lokat i inwestycji kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, do wprowadzenia alternatywnego do zaproponowanych przez rząd sposobu korzystania z wakacji kredytowych i do ustawowej redukcji marż bankowych.

Projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawiera przepisy dotyczące wsparcia kredytobiorców. Chodzi o możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez osoby zadłużone w złotych. Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym miesiącu w każdym kwartale roku 2023).

W projekcie zostały zawarte także przepisy mające na celu wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego udzielana jest pomoc kredytobiorcom w kłopotach. Zgodnie z projektem banki mają do końca roku wpłacić na ten fundusz dodatkowo 1,4 mld zł. W trakcie prac Komisji Finansów Publicznych zostały zgłoszone poprawki mające na celu zwolnienie z konieczności wpłacania na FWK tych banków, które m.in. nie spełniają wymogów kapitałowych.

Tarcze na dłużej

W projekcie zawarte zostały także przepisy mające na celu wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 października.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe produkty żywnościowe i na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej. Poza tym do 31 lipca przedłużono obniżkę akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Wprowadzono także obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

Regulacje dla crowdfundingu

W projekcie ustawy zostały zawarte także przepisy dostosowujące polskie prawo do rozwiązań UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, tj. takich, które służą finansowaniu społecznościowemu dla przedsięwzięć gospodarczych. Działalność platform crowdfundingowych zostanie uregulowana, a nadzór nad nimi obejmie Komisja Nadzoru Finansowego.

Dzięki nowym przepisom mają zyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności start-upy. Podniesione zostaną dla nich limity, które pozwolą pozyskiwać im większy kapitał, np. na inwestycje.

