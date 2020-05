Sejm za częścią poprawek Senatu do tzw. Tarczy 3.0

Sejm w czwartek poparł część poprawek Senatu do nowelizacji tarczy antykryzysowej, tzw. Tarczy 3.0. Dotyczyły one m.in. ulgi w składkach na ZUS dla samozatrudnionych. Posłowie nie zgodzili się jednak, by wykreślić z ustawy przepisy dot. prezesa UKE.

Jeszcze przed głosowaniami przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk poinformował, że komisja rozpatrując poprawki wyższej izby parlamentu, zdecydowała o poparciu 40 z nich; 47 uzyskało negatywną opinię.

Na wniosek wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS) - który uzyskał większość - posłowie głosowali nad poprawkami blokami; za tymi pozytywnie zarekomendowanymi i za tymi nie. Propozycja Terleckiego wzbudziła sprzeciw posłów opozycji.

W grupie przyjętych przez Sejm poprawek znalazła się jedna, która dotyczy ulgi w składkach na ZUS dla samozatrudnionych, którzy w lutym uzyskali dochody do 7 tys. zł. Zgodnie z przyjętą poprawką "luty 2020 r.", który jest miesiącem odniesienia ma być zastąpiony "pierwszym miesiącem, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek".

Eksperci, z którymi rozmawiała wcześniej PAP wskazywali, że z pierwotnych przepisów tarczy 3.0 (uchwalonych przez Sejm) wynikało, że zwolnienie ze składek adresowane było tylko do przedsiębiorców, których przychody w danym miesiącu przekroczyły wspomniany limit, a dochody - w lutym br. - były niższe niż 7 tys. zł. Oznaczało to, że przedsiębiorca, który nie spełniał kryteriów dochodowych w lutym, ale stracił dochody w późniejszych miesiącach, nie dostaliby ulgi.

Poparcie uzyskała też poprawka, który ma zapewnić podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego, możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

Sejm opowiedział się również za przyjęciem poprawki, która zakłada odstąpienie - w określonych przypadkach - od obowiązku osobistego złożenia dokumentów w przypadku starania się cudzoziemców o polską wizę.

Uznanie posłów zyskała też poprawka odnosząca się do zwolnienia przedsiębiorców jednoosobowych ze składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały opłacone.

Wśród odrzuconych poprawek znalazły się i te, która zmierzały do wykreślenia z Tarczy 3.0 przepisów - zdaniem Senatu - niezwiązanych z pomocą dotyczącą epidemii. Chodziło m.in. o nowe zasady wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenie kadencji obecnego szefa Urzędu.

Właśnie te przepisy wzbudziły wiele dyskusji i kontrowersji wśród parlamentarzystów opozycji podczas prac nad Tarczą 3.0.

Nowela zakłada bowiem, że wybór prezesa UKE odbywać się będzie w konkursie; jego kandydatura nie będzie też zatwierdzana przez Senat. Ustawa przewiduje, że kadencja obecnego prezesa UKE, która obejmuje lata 2016-2021, skończy się 14 dni od wejścia w życie nowelizacji Tarczy 3.0.

Przedstawicielka resortu cyfryzacji tłumaczyła, że po zmianie przepisów wybór prezesa UKE będzie podlegał procedurze konkursowej, a tak obecnie nie jest. Nie musi on też teraz spełniać odpowiednich wymagań. Wskazywała, że m.in. z tego powodu wybór. b. szefowej UKE Anny Streżyńskiej parę lat temu był kwestionowany przez operatorów. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Dodawała, że jeżeli przepisy by się nie zmieniły, obecna kadencja szefa UKE zostałaby i tak automatycznie przerwana 22 grudnia br., z powodu przepisów UE.

Posłowie nie poparli też poprawki zakładającej zwolnienie z podatków od darowizn, z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT zakupu wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, przeznaczonych dla szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Sejm nie zgodził się również na podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę zasad przyznawania go osobom, które pracowały w innym kraju UE.

Posłowie nie poparli również poprawki, która przewiduje objęcie pomocą "covidowską" sezonowych pracowników branży turystycznej, czy poprawki mówiącej o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych.

Tarcza 3.0 zakłada m.in. dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy.

Nowela przewiduje także wsparcie dla sektora drzewnego. W czasie trwania koronawirusa jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, które sprzedają drewno nie będą przysługiwały: ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych; rekompensaty za koszty odzyskiwania należności; kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował z kupna zamówionego drewna.

Ustawa zawiera też przepisy antylichwiarskie, które mają chronić kredytobiorców, pożyczkobiorców przed zbyt wysokimi odsetkami, czy opłatami.

Tarcza 3.0 zakłada ponadto wsparcie dla transportu autobusowego poprzez podniesienie z 1 zł do 3 zł maksymalnej dopłaty do jednego wozokilometra.

Przepisy nowelizacji dają również podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G. Resort cyfryzacji uzasadniał taką potrzebę wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Tarcza przewiduje również wprowadzenie opłaty jaką będą uiszczać właściciele platform VOD. Będzie ona wynosiła 1,5 proc. przychodów i będzie przekazywana na rzecz polskiej kinematografii.

Nowela zwalnia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, co ma obniżyć koszty funkcjonowania sektora turystycznego, jak i armatorów.