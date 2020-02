Sejm za częścią poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej

Sejm w czwartek przyjął część poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2020 rok. Dotyczyły one funduszu nagród dla nauczycieli oraz zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Jedna z poprawek, na które się zgodził Sejm dotyczy ustalania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty. Senat zaproponował, aby punktem wyjścia do ustalenia kwoty przeznaczonej na ten cel była nie kwota bazowa obowiązująca w 1 stycznia 2018 r., jak uchwalił Sejm, tylko kwota bazowa obowiązująca 1 stycznia 2020 r.

Druga z poprawek, na które się zgodził Sejm dotyczy zwiększenia o 50 mln zł rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Sejm nie poparł natomiast poprawki dotyczącej podwyżek dla nauczycieli. Zgodnie z autopoprawką rządu od projektu ustawy budżetowej (będzie on głosowany w piątek - PAP) płace nauczycieli mają wzrosnąć o 6 proc. od września tego roku. W ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli w tzw. ustawie okołobudżetowej uchwalonej przez Sejm pod koniec stycznia, zapisano, że nauczyciele mają otrzymać podwyżkę nie później niż do 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września. Senatorowie chcieli zmienić ostatni człon przepisu i zamiast "z wyrównaniem od 1 września 2020 r.", zaproponowali "z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r.".

Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Przewiduje, że ponad 2,2 mld zł z Funduszu Pracy zostanie wydane na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych. Przewidziano też finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Zabezpiecza ona np. środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS, zabezpiecza też możliwość finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł).

autor: Piotr Gozdowski, Michał Boroń, Danuta Starzyńska-Rosiecka

