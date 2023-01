Sejm za częścią poprawek Senatu do ustawy ws. Funduszu Transformacji Woj. Śląskiego

Sejm w piątek przyjął 11 poprawek Senatu do ustawy ws. powołania spółki Fundusz Transformacji Woj. Śląskiego a odrzucił dziewięć. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Uchwalona w grudniu ub. roku przez Sejm ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej powołuje spółkę, która ma realizować część zapisów umowy społecznej z 28 maja 2021 r. dotyczącej transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego.

W trakcie prac w izbie wyższej biuro legislacyjne Senatu wniosło 11 poprawek legislacyjno-porządkujących, które zyskały akceptację rządu. Poprawki te zostały zaakceptowane przez połączone sejmowe komisje.

W piątek Sejm odrzucił dziewięć poprawek senatorów, które m.in. przewidywały, że siedziba funduszu nie będzie się znajdowała w Katowicach, a Bytomiu, a Fundusz miałby działać wyłącznie w woj. śląskim.

Kolejne poprawki senatorów dotyczyły zmniejszenia liczby członków zarządu funduszu do trzech, zwiększenia limitu wydatków z budżetu państwa na finansowanie funduszu do 200 mln zł rocznie oraz kwot jego poręczeń i gwarancji, na co najmniej 1 mln zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy społecznej, fundusz ma działać w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Katowicach. Ustawa określa cel działania spółki oraz instrumenty służące realizacji misji publicznej oraz organizację funduszu.

Celem działania funduszu ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego oraz innych podmiotów w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium woj. śląskiego lub poza jego terytorium.

Ustawa zawiera m.in. definicję transformacji woj. śląskiego, przez którą rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki regionu, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Do realizacji zadań fundusz ma wykorzystywać katalog instrumentów, m.in. możliwość realizacji rządowych programów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, emisję obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

Podstawowym dokumentem określającym cele funduszu i instrumenty ich realizacji ma być pięcioletnia strategia. Jednym z jej narzędzi mają być programy wdrażane w ramach budżetu i zgodnie z celami funduszu. Kapitał zakładowy funduszu ma wynieść do 500 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a finansowanie z budżetu państwa - do 100 mln zł w latach 2024-2030 i do 50 mln zł w latach 2031-2032.

Przewidziano, że w skład rady nadzorczej funduszu ma wchodzić siedmiu przedstawicieli rządu, dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez zarząd woj. śląskiego i dwóch członków, po jednym z dwóch największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego. Natomiast zarząd ma tworzyć od trzech do pięciu członków.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl