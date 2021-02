Sejm za dalszymi pracami nad projektem noweli Prawa celnego

Sejm skierował w środę do dalszych prac w sejmowej komisji finansów projekt noweli Prawa celnego. Nowela ma usprawnić wydawanie decyzji o należnościach celnych i podatkowych.

W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie noweli ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Zgłoszono poprawki; Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu projektu noweli do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Poseł Arkadiusz Marchewka (KO) poinformował, że składa trzy poprawki, dotyczące przepisów hazardowych zawartych w projekcie. Jak mówił, autorzy projektu zaproponowali dwie zmiany w obszarze hazardu.

"Pierwszy dotyczy zmiany obecnego prawa, które wskazuje, że w miejscu, w lokalu, w którym do tej pory była nielegalnie prowadzana działalność z automatami do gier, przez okres 5 lat w tym miejscu nie mogła być taka działalność legalizowana, czy prowadzona dalej. Rząd proponuje zdjęcie tego przepisu" - powiedział.

Druga kwestia - jak mówił poseł - dotyczy konieczności przechowywania materiału audiowizualnego przez podmioty, które prowadzą działalność hazardową.

"W przypadku kasyn i miejsc, gdzie są automaty do gier, obecnie w przepisach prawa mówi się o 3-letnim przechowywania tego materiału audiowizualnego. Ten okres w przypadku kasyn pozostaje 3-letni. Natomiast w przypadku automatów do gier jest skracany do jednego roku. Przychylamy się do tego, aby te dwa przepisy, które rząd chce zmienić, zostały w obowiązującym brzmieniu" - powiedział Marchewka.

W odpowiedzi na to, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, przekazała, że w tych kwestiach rząd nie luzuje regulacji, ale "dostosowuje się do rzeczywistości i do obserwacji funkcjonowania tych przepisów na przestrzeni kilku lat".

"Zniesienie okresu 5 lat, dotyczy wyłącznie umożliwienia lokowania takich salonów do gier legalnym podmiotom, prowadzącym legalną działalność. I tak naprawdę jest to też stworzenie możliwości dla osób dysponujących lokalami, czyli dla osób wynajmujących - swobodnego dysponowania takimi lokalami" - powiedziała.

Jeśli chodzi o obowiązek przechowywania zapisu audiowizualnego - jak tłumaczyła Rzeczkowska - 3-letni jest "nadmiarowy". Dodała, że rejestracja przebiegu gry na automatach jest podstawą do oceny obowiązków podatkowych. Natomiast system audiowizyjny jest dodatkowym elementem kontrolnym. "Sprzeciw, jak i zastrzeżenia w stosunku do tych kwestii związanych z prowadzeniem gier na automatach - ten termin wynosi 3 miesiące. W związku z tym, 12 miesięcy jest wystarczające, by dodatkową funkcję systemu audiowizualnego wykorzystać" - powiedziała.

Rzeczkowska przypomniała, że gry na automatach mogą być legalnie wykonywane tylko przez spółkę Skarbu Państwa wykonującą monopol - i to jest istotne przy ocenie tego warunku 5 lat czy też terminu przechowywania danych systemu audiowizualnego.

Projekt dotyczy ujednolicenia i usprawnienia wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów oraz wprowadzenia rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych

Zgodnie z nowymi przepisami należności celne, należności podatkowe oraz opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego i wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat jednego postępowania.

Inne zmiany, jakie reguluje projekt, dotyczą m.in. procedur związanych z wpisem do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych czy wpisem na listę agentów celnych.

Projekt obejmuje też zmiany dotyczące gier hazardowych. Przewiduje on m.in. skrócenie procedur wpisywania nielegalnych stron z hazardem do specjalnego rejestru czy zdjęcie części ograniczeń dotyczących wynajmu lokali na salony gier. Skrócony zostanie również okres przechowywania sygnału audiowizualnego z salonów z 3 lat to 12 miesięcy.

Zgodnie z przyszłą nowelą podmioty organizujące gry hazardowe będą przekazywać wymagane prawem informacje (zgłoszenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co ma uprościć i przyspieszyć prowadzenia spraw dotyczących gier hazardowych.

Projekt wprowadza także rozwiązanie dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Dzięki temu cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. Według rządu będzie to korzystne nie tylko dla nich samych, ale i dla płatników ich zatrudniających oraz organów podatkowych - przyczyni się do prawidłowego rozliczenia podatków.

Nowe rozwiązania przewidują ponadto zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu. Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego; dotychczas było to zadanie naczelnika urzędu skarbowego.