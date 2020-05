Sejm za kolejnymi rozwiązaniami mającymi uszczelnić system podatkowy

Implementacja unijnych dyrektyw uszczelniających systemy podatkowe - taki ma cel uchwalony w czwartek przez Sejm pakiet nowelizacji sześciu ustaw m.in. o CIT i VAT.

Za uchwaleniem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, głosowało 445 posłów, 11 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Nowela składa się z trzech części. Pierwsza wprowadza przepisy uszczelniające system podatku CIT, implementujący dyrektywę ATAD2 w zakresie przepisów o kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich.

Jak tłumaczyli podczas prac w Sejmie przedstawiciele resortu finansów dyrektywa ATAD2 ma przeciwdziałać unikaniu opodatkowania. Ma zabezpieczać państwa UE przed międzynarodową, agresywną optymalizacją podatkową.

W ramach implementacji ATAD2 do polskiego systemu wprowadzone zostaną regulacje mające na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Dotyczy to sytuacji, w których różne podmioty lub wydatki oceniane są w różny sposób, jako podlegające lub niepodlegające opodatkowaniu, podlegające lub niepodlegające odliczeniom w różnych krajach UE. Umiejętne korzystanie przez firmy z odmiennych sposobów oceny zjawisk przez przepisy i organy w różnych krajach UE, może prowadzić do osiągnięcia przez nie nieuzasadnionych korzyści. Chodzi np. o kilkakrotne odliczanie tych samych płatności, kosztów lub strat od dochodu osiąganego w różnych krajach.

Druga grupa rozwiązań - które znalazły się w noweli - dotyczy zmiany ustawy o VAT i implementacji dyrektywy 2018/1910 w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku VAT, dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi.

Trzecia grupa zmian dotyczy dokończenia transpozycji dyrektywy MDR w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Zawiera również przepisy doprecyzowujące regulacje dot. informacji o schematach podatkowych. Dyrektywa MDR dotyczy obowiązku przekazywania organom podatkowym państw członkowskich informacji o schematach podatkowych realizowanych przez zarejestrowane w Polsce firmy. Implementacja tej dyrektywy została podzielona na dwa etapy, z których pierwszy wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. wraz z ustawą wprowadzającą w Polsce obowiązek raportowania o krajowych i międzynarodowych schematach podatkowych.

Uchwalona nowelizacja jest drugim etapem implementacji dyrektywy MDR. Nakłada ona na szefa KAS obowiązek przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym innych państw członkowskich.