Sejm za nowelą dotyczącą wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzające m.in. regulacje dotyczące Funduszu Modernizacyjnego. Pozwolą one ubiegać się o wsparcie z tego funduszu.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 440 posłów, jeden był przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu. Teraz nowela ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw trafi do Senatu.

Przed ostatecznym głosowaniem posłowie odrzucili kilka poprawek, jakie zaproponowano do noweli. Przewidywały one m.in. włączenie do procesu udzielania wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego (FM) samorządów, środowisk naukowych oraz przedstawicieli społeczeństwa. Kolejna poprawka przewidywała, że 100 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji miałaby trafić na wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW. Obecnie na cele klimatyczne przeznacza się połowę wpływów z dochodów z aukcji.

W trakcie procedowania projektu w Sejmie resort klimatu i środowiska zapewniał, że 100 proc. środków, jakie Polska uzyska z Funduszu Modernizacyjnego, trafi na transformację energetyki.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do regulacji UE dotyczących zasad funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w latach 2021-2030. Wprowadza m.in. procedury ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego.

Na Fundusz trafiają środki ze sprzedaży 2 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji w ramach systemu EU-ETS. Przeznaczone są na modernizację systemu energetycznego i poprawę efektywności energetycznej w państwach UE. Z FM mogą korzystać kraje, gdzie w 2013 r. PKB per capita było niższe niż 60 proc. średniej dla całej UE.

W ramach Funduszu Modernizacyjnego Polska może skorzystać z ponad 43 proc. dostępnej puli - środków ze sprzedaży ok. 135 mln uprawnień do emisji. Ich wartość, w zależności od cen rynkowych, to od 2 do 4,8 mld euro.

Finansowanie z funduszu ma iść na wskazane cele - m. in. wytwarzanie energii z OZE, ciepłownictwo, magazyny energii, sieci - w tym ciepłownicze, transformacja regionów uzależnionych od stałych paliw kopalnych, transformacja sektorów transportu, budownictwa i odpadów.

W noweli przewidziano procedurę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Podstawową procedurą będą konkursy. Operatorem Funduszu będzie w Polsce NFOŚiGW, a nadzór będzie sprawował minister ds. klimatu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl