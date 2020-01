Sejm za tym, by papierową sprawozdawczość ws. odpadów można było prowadzić jeszcze pół roku dłużej

Do 30 czerwca 2020 roku prowadzona przez przedsiębiorców ewidencja odpadów będzie mogła być jeszcze sporządzana w formie papierowej - stanowi uchwalona w czwartek przez Sejm nowela ustawy w tej sprawie. Będzie ona musiała jednak być później wprowadzona do BDO.

Za uchwalaniem noweli ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zagłosowało 437 posłów, jeden był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Teraz nowelą zajmie się Senat.

Jeszcze przed ostatecznym głosowaniem ustawy, posłowie zgodzili się wprowadzić do niej poprawkę (PiS) usuwającą błąd legislacyjny. Chodziło o to, by za pomocą Bazy Danych Odpadowych (bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) nie trzeba było prowadzić sprawozdawczości dotyczącej nieczystości płynnych. Sprawozdawczość w przypadku tego rodzaju odpadów jest bowiem przekazywana do Ministra Infrastruktury.

Posłowie nie poparli za to poprawek zaproponowanych przez Lewicę i PSL-Kukiz'15. Jedna z nich pozwalała jeszcze przez pół roku na rozliczenie się z zeszłorocznej ewidencji odpadowej. Druga z kolei pozwalała na prowadzenie dokumentacji w formie papierowej do końca stycznia 2021 roku.

Nowelizacja była inicjatywą posłów PiS i - jak podkreślali autorzy - odpowiadała na postulaty branży śmieciowej, szczególnie małych i średnich przedsiębiorców ws. konieczności ewidencjonowania odpadów za pomocą BDO. Zgodnie z przepisami, firmy zajmujące się gospodarką odpadami tj.: odbiorem, transportem, przetwarzaniem odpadów, muszą być zarejestrowane w BDO i za pomocą tej platformy od 1 stycznia cyfrowo "rozliczać" się z odpadów.

Znowelizowana w czwartek ustawa pozwoli przedsiębiorcom do końca czerwca br. prowadzić ewidencję odpadową również w formie papierowej. Nie oznacza to jednak, że te dokumenty nie będą musiały znaleźć się w BDO. Zgodnie z nowelą mają one być wprowadzane do Bazy niezwłocznie i zależy to zakończyć najpóźniej 31 lipca 2020 r.

Przedstawiciele partii rządzącej tłumaczyli, że to rozwiązanie ma pozwolić firmom lepiej dostosować się do nowych wymogów np. w przypadku, kiedy z braku odpowiedniej infrastruktury technicznej nie mogą jeszcze w pełni korzystać z BDO.

Nowela przewiduje ponadto, że w przypadku awarii BDO przedsiębiorcy będą mogli sporządzać dokumenty dot. ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej prowadzonej poza Bazą. Firmy będą miały obowiązek wprowadzenia informacji do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w 30 dni od dnia jej usunięcia.

Jak zapewniał podczas prac w Sejmie wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, BDO działa bez zastrzeżeń. Ministerstwo informowało ponadto, że w bazie zarejestrowanych jest obecnie ponad 177 tys. podmiotów.