Sejm za ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej

W czwartek Sejm bez głosów sprzeciwu uchwalił ustawę o Inspekcji Weterynaryjnej. Na podstawie nowych przepisów stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt oraz zostanie dopuszczony ubój młodego bydła w gospodarstwie.

Za jej przyjęciem opowiedziało się 439 posłów, 11 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

W środę podczas II czytania projektu w Sejmie kluby nie wniosły poprawek do rządowego projektu. Natomiast, jak poinformował poseł sprawozdawca Leszek Galemba (PiS), 11 poprawek zostało zgłoszonych podczas prac w sejmowej komisji rolnictwa. Większość z nich miała charakter legislacyjno-redakcyjny i doprecyzowujący.

Jak tłumaczył Galemba, nowelizacja określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dot. ich stosowania. Chodzi o dostosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w tej sprawie do polskiego prawa.

Podczas prac nad ustawą posłowie zwracali uwagę, że nowe przepisy m.in. umożliwiają ubój na własny użytek w gospodarstwie bydła do 12 miesiąca życia, co jest spełnieniem postulatów rolników; porządkują przepisy w zakresie produkcji żywności na rynek państw trzecich; usprawniają i wzmacniają nadzór nad hodowlą przez Inspekcję Weterynaryjną. Wskazywali też, że ważnym rozwiązaniem dla konsumentów jest utworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność do informacji o stosowaniu leków u zwierząt, z których pozyskiwana jest żywność.

