Sejm za ustawą wprowadzającą bezpieczny kredyt z dopłatą państwa

Sejm uchwalił w piątek ustawę wprowadzającą bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe wraz z trzema poprawkami klubu PiS. Jedna z nich rozszerza katalog uprawnionych do wzięcia preferencyjnego kredytu o osoby, które odziedziczyły mieszkania i zbyły je przed osiągnięciem pełnoletności.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zakłada wprowadzenie "bezpiecznego kredytu" z dopłatą państwa do rat oraz konta mieszkaniowego z dodatkową premią mieszkaniową z budżetu państwa. Umożliwia też waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. Ponadto ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne. Do ustawy dodano przepisy umożliwiające wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach.

Za ustawą wraz z trzema poprawkami klubu PiS głosowało 386 posłów, przeciw było 48, a od głosu wstrzymało się 15 posłów.

Dwie z przyjętych poprawek są redakcyjne, trzecia rozszerza katalog uprawnionych do wzięcia bezpiecznego kredytu o osoby, które dostały nieruchomość w drodze dziedziczenia lub darowizny i zbyły ją przed osiągnięciem pełnoletności.

Odrzucono poprawki opozycji, w tym propozycje Koalicji Obywatelskiej, by kredyt 2 proc. zamienić na kredyt 0 proc., oraz by zamrozić raty kredytów mieszkaniowych na poziomie z grudnia 2021 r. Nie poparto też poprawek Koalicji Polskiej-PSL, m.in. by rodziny wielodzietne mogły zaciągnąć większą kwotę "bezpiecznego kredytu", oraz by BGK udzielał gwarantowanej dopłaty kredytobiorcy w wysokości 100 tys. zł do zakupu domu lub lokalu mieszkalnego.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Senatu.

Większość przepisów ma wejść w życie 1 lipca br.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl