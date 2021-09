Sejm za zmianami w ustawie o ruchu drogowym wprowadzającymi e-learning kierowców

Kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning) - zakłada nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, którą w piątek uchwalił Sejm.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 436, czterech było przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi do Senatu.

Zgodnie z nowelizacją kierowcy zawodowi będą mieli możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning).

Posłowie przyjęli poprawkę komisji infrastruktury, która wprowadza do ustawy dodatkowe wymaganie dla ośrodków, które będą prowadzić przez internet zdalne kursy dla kierowców zawodowych. Poprawka ta przewiduje, że do prowadzenia zajęć dla kierowców w formie e-learningu ośrodek szkolenia w transporcie drogowym będzie musiał istnieć i działać co najmniej od trzech lat.

Ustanowiony zostanie nowy dokument - będzie to karta kwalifikacji kierowcy potwierdzająca uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Rozwiązanie to będzie dotyczyć tych osób, którym nie można wydać prawa jazdy ze względu na niespełnienie warunku zamieszkania na terytorium Polski.

Nowelizacja wprowadza m.in. cyfryzację obiegu dokumentów, co ma podnieść jakość szkoleń kierowców zawodowych, uniemożliwić ich nielegalne skracanie czy podrabianie zaświadczeń.

Regulacja ma umożliwić weryfikację danych o kierowcach polskich i zagranicznych w czasie kontroli drogowej przez policję, na podstawie sieci wymiany informacji o prawach jazdy.

Projekt wprowadza także możliwość cofnięcia świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma to następować po stwierdzeniu przez wojewodę wydania świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym. Rozszerza także zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców o m.in. świadectwa kwalifikacji zawodowej, które zostały cofnięte.

Testy kwalifikacyjne proponuje się przenieść do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W projekcie przewiduje się też zwolnienie kierowców z konieczności wykonywania nadmiarowych badań lekarskich i psychologicznych.

