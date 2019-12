Sejm zamarł. Będzie to drogo kosztowało państwo i biznes

Przed 1 stycznia trzeba uchwalić likwidację OFE, zmiany w VAT i ZUS. Posłowie mogą nie zdążyć.

"Plany budżetowe rządu na przyszły rok zakładają m.in. likwidację OFE i pozyskanie nawet kilkunastu miliardów złotych z tzw. opłaty przekształceniowej" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Z informacji dziennika wynika, że gotowy jest też projekt pełnego oskładkowania około miliona zleceniobiorców, którzy po zmianach mogą zapłacić do ZUS dodatkowe 2-3 mld zł. Z kolei mali przedsiębiorcy mieliby zyskać od 1 stycznia 2020 r. na zmianie reguł płacenia składek.

Jak wskazuje "Rz", z planów może nic nie wyjść, jeśli zmian w prawie nie uda się uchwalić do końca roku. Dziennik przypomina, że na grudzień nie ma zaplanowanego żadnego posiedzenia Sejmu.

"Jedynie Senat opanowany przez opozycję wyznaczył posiedzenie na 17-18 grudnia, kiedy to mają zostać przyjęte poprawki do rządowego pomysłu na podwyżkę akcyzy za papierosy i alkohol oraz zmiany w Funduszu Solidarnościowym dla Osób Niepełnosprawnych, na który jeszcze w tym roku mają zostać przerzucone koszty wypłaty zasiłków pogrzebowych czy 13. emerytur. Wszystko wskazuje na to, że Sejm pewnie zbierze się 19 i 20 grudnia. Później jest już Boże Narodzenie i Nowy Rok. A proponowane przez Senat poprawki przewidują uszczuplenie 1,7 mld zł przewidywanych wpływów z wyższej akcyzy nawet o 700 mln zł" - czytamy.