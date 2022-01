Sejm zmienił regulacje dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych

Sejm znowelizował w czwartek ustawę Prawo energetyczne, zmieniając procedurę odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu w pewnych, szczególnych przypadkach. Chodzi o dostęp do lokalnych, izolowanych sieci gazowych.

Za ustawą zagłosowało 440 posłów, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Regulacja dotyczy prawa odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu przez podmiot wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo, czyli prowadzącego jednocześnie dystrybucję i sprzedaż gazu. Przy czym chodzi o sieci gazowe zasilane wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami.

Obecnie operator takiej sieci ma prawo odmowy świadczenia usług dystrybucji innemu podmiotowi, a dopiero potem zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie odpowiedniej decyzji. Może ją zaskarżyć do sądu antymonopolowego, a potem przysługuje mu jeszcze prawo do apelacji. Do czasu wydania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług. W efekcie będzie zainteresowane uzyskaniem prawomocnego rozstrzygnięcia w jak najkrótszym czasie.

Zmianę uzasadniano tym, że w obecnym stanie, przedsiębiorstwo które odmawia dostępu do sieci jest zainteresowane przeciąganiem procedury. Dodatkowo projekt nowelizacji przewiduje umorzenie z mocy prawa wszystkich postępowań tego typu, będących w toku.

