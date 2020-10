Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opiniowała projekt budżetu na 2021 r.

Komisja Finansów Publicznych opiniowała we wtorek część projektu ustawy budżetowej na 2021 r. Przedmiotem obrad były m.in. finanse publiczne i instytucje finansowe oraz zakładane wpływy z podatków.

Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że deficyt może sięgnąć 82,3 mld zł. W dochodach państwa znajdą się wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłata 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP. W budżecie środków europejskich projekt zakłada dochody w wysokości 80,5 mld zł, wydatki na poziomie 87,3 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma wynieść ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) będzie na poziomie 64,7 proc. PKB, co spotkało się z krytyką posłów opozycji, uznających dług za - z jednej strony zbyt wysoki, z drugiej w niewystraczający sposób zabezpieczający potrzeby na walkę z koronawirusem, w tym na ochronę zdrowia.

Przedstawiciele MF ocenili, że w dziedzinie PIT i VAT liczą na wzrost dochodów, odpowiednio o 8,1 i 6,5 proc. Spadek jest spodziewany w przypadku podatku od firm z powodu estońskiego CIT, a także wpływów z zysku NBP (o 82 proc.) i podatku od kopalin (ok. 12 proc.).

Przyjmując projekt budżetu rząd założył poziom głównych wskaźników makroekonomicznych: wzrost PKB w roku 2021 w ujęciu realnym o 4 proc., średnioroczną inflację w wysokości 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8 proc. i wzrost konsumpcji prywatnej w ujęciu nominalnym o 6,3 proc.

Janusz Cichoń (KO) wskazał, że jego zdaniem prognozy makroekonomiczne, który służyły do konstrukcji budżetu, nie uwzględniają aktualnego rozwoju pandemii. Poseł wspomniał też o mniejszym niż zakładano zmniejszeniu luki VAT i zaległości podatkowych, które wedle parlamentarzysty wynoszą ok. 140 mld zł. Cichoń podsumował, że części budżetu odnoszące się do sytuacji makroekonomicznej powinny zostać poddane "głębokiej analizie" i wymagają korekt.

Poseł KO Dariusz Rosati zwracał uwagę, że w jego ocenie wysokość niektórych rezerw celowych może być zbyt wysoka.

Komisja pozytywnie zaopiniowała części 19, 77, 79, 81, 83 oraz 85 projektu ustawy budżetowej na 2021 r. Pozytywnie zaopiniowała propozycję ministra finansów w celu pokrycia zwiększonej składki do budżetu UE. Wedle wiceministra Sebastiana Skuzy, zwiększony poziom składki to efekt podniesienia wydatków Unii, wynikających z walki z pandemią i jej skutkami.

Zmiany dotyczyły części 79 i 83 ustawy budżetowej na 2020 r., w ramach których przesunięto środki z rezerw celowych na cele wskazane przez ministra.