Sejmowa komisja finansów za specustawą o wsparciu realizacji projektów unijnych

Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za uchwaleniem specustawy o wsparciu realizacji projektów unijnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Na posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Komisja rozpatrzyła też projekt, wprowadzając do niego liczne poprawki - głównie legislacyjne, wynikające z uwag sejmowych prawników.

Jak mówiła obecna w Sejmie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, konieczne jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią podjęcie działań niwelujących wpływ pandemii na wdrażanie i realizację programów operacyjnych.

Minister wskazała na rozwiązania, które - jej zdaniem - uelastycznią obowiązujące procedury i umożliwią, pomimo trudnej sytuacji, w której jesteśmy, pomyślne dokończenie realizowanych i zaplanowanych w projektach działań.

"W przypadku projektów, których realizacja w pełnym zakresie nie będzie możliwa, ustawa przewiduje niezbędne mechanizmy pomocowe dla beneficjentów, aby mogli kontynuować swoją podstawową działalność i nie stracili szansy na dofinansowanie swoich kolejnych przedsięwzięć realizowanych w terminach późniejszych" - powiedziała.

Dodała, że wprowadzane są też czasowe odstępstwa od obowiązujących ogólnych zasad wdrażania, realizacji i rozliczania projektów w ramach programów operacyjnych. Zaznaczyła, że jeżeli projekt nie obejmuje jakiejś sytuacji, to stosowana będzie obecnie obowiązująca tzw. ustawa wdrożeniowa.

Dariusz Rosati (KO) zauważył, że projekt uchyla praktycznie wszelkie reguły racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. "Generalnie ta ustawa wprowadza ogromną dowolność, jeśli chodzi o działania związane z wykorzystywaniem środków unijnych. Ta dowolność jest przekazana w ręce przedstawicieli administracji rządowej" - mówił. Pytał, jak można utrzymać kontrolę Sejmu nad tym procesem.

Wątpliwości opozycji budziło też określenie, że większość nowych regulacji będzie obowiązywało z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r., czyli w czasie, kiedy - jak zwracano - uwagę, nie było problemów wywołanych epidemią koronawirusa. Przedstawiciele opozycji wskazali na prawie 7,5 mld euro z polityki spójności, które - w związku z pandemią - UE pozwoliła Polsce wykorzystać w sposób inny niż dotychczas był planowany. Pytali, na co będą wydawane te środki.

Szefowa MFiPR wyjaśniła, że pieniądze będą wydawane przede wszystkim na to, co jest teraz najbardziej potrzebne. "Czyli kwestie związane z ochroną zdrowia: zakup sprzętu, zakup maseczek, zakup respiratorów, zakup środków ochrony indywidualnej, czyli to, co jest najbardziej istotne" - mówiła.

"Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to wszystko to, co było do tej pory, będzie możliwe do dofinansowania, a dodatkowo (...) jest możliwość finansowania kapitału obrotowego tam, gdzie przedsiębiorcy tracą swoją płynność" - tłumaczyła.

Dodała, że kapitał ten będzie finansowany zarówno z środków zwrotnych, jak i dotacji. Zaznaczyła, że będzie też możliwość dofinansowania do wynagrodzeń z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Minister tłumaczyła, że projekt pokazuje procedury, ale nie pokazuje na co mają być wydawane pieniądze. Zapewniła też, że nikt nie zabierze pieniędzy regionom i nikt owych 7,4 mld euro nie "zcentralizuje". Poinformowała przy tym, że pieniądze te, to nie środki na walkę z wirusem, przeznaczona na ten cel będzie część z tej kwoty, pomniejszona o wypłaty z realizowanych już projektów.

Jej zdaniem, aby walczyć z wirusem, trzeba przesuwać na ten cel środki z innych obszarów. Podkreśliła, że wskazane 7,4 mld euro to nie tylko pieniądze na walkę z wirusem, trafi na ten cel część tej kwoty, pomniejszona o wypłaty zrealizowanych już projektów.

Jarosińska-Jedynak poinformowała, że Polska stara się, by można było przesuwać na walkę z wirusem także środki z funduszy unijnych, np. rozwoju regionalnego, czy spójności, przesuwać pieniądze między osiami priorytetowymi w ramach programów, albo - jeśli zajdzie potrzeba - przesuwać środki z programów.

"Kontrola realizacji (ustawy) będzie wyglądała tak jak do tej pory, zarówno państwo (posłowie) jak i wszystkie instytucje będą miały możliwość kontrolowania i ustawa nasza wcale tego nie wyklucza" - zapewniła.

Tłumaczyła ponadto, że data 1 lutego 2020 r. wynika po pierwsze z zaleceń unijnych. Poza tym część wydatków beneficjentów, szczególnie w "projektach miękkich", związanych z wyjazdami zagranicznymi, uczestnictwem w targach, konferencjach i szkoleniach za granicą, zostało poniesionych a wydarzenia te w lutym się nie odbyły. Chodzi więc o to, tłumaczyła, by jak najwięcej tych wydatków uznać za kwalifikowane, aby beneficjenci nie musieli ich zwracać.

Rząd przyjął we wtorek i skierował do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

W uzasadnieniu projektu napisano, że projektowana ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Projekt przewiduje m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Proponowane przepisy dają możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów. Ponadto, w przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić. Przewidziano również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

W Ocenie skutków regulacji (OSR) napisano, że oczekiwanym efektem projektowanych przepisów jest między innymi zapewnienie płynności realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych. Zauważono, że projektowana ustawa, co do zasady będzie miała zastosowanie do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, ale proponuje się, aby jej przepisy mogły być również stosowane do środków podlegających ponownemu użyciu z programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020, oraz do realizacji i rozliczania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.