Sejmowa komisja pozytywnie o projekcie nowelizacji poprawiającej efektywność energetyczną budynków

Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała w środę projekt nowelizacji ustawy dot. poprawy efektywności energetycznej budynków, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

W środę Komisja Infrastruktury rozpatrywała projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Posłowie pozytywnie - bez głosu sprzeciwu, a przy jednym wstrzymującym - zaopiniowali projektowane przepisy.

Jak tłumaczył podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński, projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej ws. charakterystyki energetycznej budynków. Zaznaczył, że nowe rozwiązania wynikają m.in. z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce.

"Celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości ekologicznymi rozwiązaniami" - mówił wiceminister. Dodał, że w konsekwencji przyczyni się to do oszczędności energii, zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Pytany przez posłów opozycji co czeka obywateli wz. z wprowadzeniem ustawy wskazał: "Dla budynków indywidualnych, wielorodzinnych i innych będzie konieczne przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej takiego budynku. To będzie konkretny koszt dla każdego takiego świadectwa".

Hanna Gil-Piątek (Polska 2050) zwróciła uwagę, że projekt wprowadza "pewne sankcje w postaci grzywny" i poprosiła o doprecyzowanie, kogo mają dotyczyć. Jak tłumaczyła przedstawicielka resortu rozwoju i technologii, sankcje są przewidziane dla osób sporządzających świadectwo charakterystyki energetycznej, które nie spełniają określonych wymagań - m.in. nie posiadają uprawnień budowlanych. Sankcje ma otrzymywać też osoba, która nie przekaże nabywcy lub najemcy takiego świadectwa. Wyjaśniła, że według projektowanych regulacji wniosek o ukaranie grzywną będzie kierowany do sądu przez policję. Przedstawicielka MRiT nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie przedstawicielki opozycji o maksymalną wysokość grzywny. Informacja w tej sprawie ma zostać przedstawiona na następnym posiedzeniu komisji.

Projekt zakłada też m.in. wprowadzenie zmian dotyczących wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, które rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli (dotyczyć to będzie systemów o mocy ponad 70 kW.).

Umożliwiony ma być też powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, a także podniesiona zostanie jakość merytoryczna sporządzanych świadectw charakterystyki energetycznej (dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji).

Inne rozwiązania obejmują wprowadzenie zmian korygujących istniejące mechanizmy "w obszarze sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji".

Ponadto inwestorzy (w tym deweloperzy i inwestorzy indywidualni) będą musieli dołączać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Rozwiązanie to dotyczy niektórych grup budynków.

Wprowadzony ma być też obowiązek montażu w określonych budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

