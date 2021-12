Sejmowa komisja przeciw senackiej propozycji odrzucenia zmian w akcyzie

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się w środę przeciw propozycji Senatu, by odrzucić w całości ustawę podnoszącą stawki akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak referował stanowisko Senatu na posiedzeniu komisji finansów poseł Janusz Cichoń z KO, to ustawa, "która zmienia bardzo wiele, jeśli chodzi o podatek akcyzowy na używki". "Mamy do czynienia z wysokimi, najwyższymi od wielu lat wzrostami w tym zakresie. Budziło to spore emocje" - podkreślił. Według Cichonia, Senat skupił się jednak nie na tych kwestiach, ale zwrócił uwagę na "niekonstytucyjność ustawy w trzech wymiarach": zasady równości podatkowej, vacatio legis oraz zbyt daleko idących zmian w projekcie podczas prac w Sejmie. Stąd - jak mówił - senacki wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Do zarzutów o niekonstytucyjność ustawy odniósł się obecny na posiedzeniu komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Niekonstytucyjne, sprzeczne z zasadą równości wobec prawa miałoby być według Senatu różnicowanie pomiędzy poziomem, wysokością indeksacji poszczególnych wyborów akcyzowych. Chciałem gorącą podkreślić, że konstytucyjna zasada równości nie oznacza zakazu różnicowania sytuacji podatkowej podmiotów znajdujących się w różnej sytuacji i ewentualnie działających na różnych rynkach w kwestiach dotyczących różnych produktów" - mówił Sarnowski.

Jak referował, "Senat konkretnie odniósł się do tego, że niekonstytucyjny miałby być brak wzrostu akcyzy dla np. takich wyrobów akcyzowych jak cydr i perry oraz e-papierosy". Sarnowski ocenił, że z punktu widzenia rządu "bardzo dziwne jest, iż Senat apeluje o podniesienie akcyzy dla tych konkretnych rodzajów produktów akcyzowych, również nie biorąc pod uwagę uzasadnienia MF, czyli potrzeb polskiej gospodarki czy oczekiwań polskich rolników, ale również dość wysokiego opodatkowania w skali europejskiej e-papierosów".

Wiceminister finansów przekonywał, że podniesienie takiej tezy o niemożliwości odstąpienia od podniesienia akcyzy w konkretnych kategoriach produktów jest "w zasadzie pytaniem o zakresem możliwości kształtowania polityki gospodarczej narzędziami podatkowymi".

Odnosząc się do senackiego zarzutu wyjścia zmian wprowadzonych w trakcie prac w Sejmie poza zakres merytoryczny ustawy, Sarnowski powiedział, że przesunięcie terminu elektronizacji ewidencji i innych rodzajów dokumentacji akcyzowej o rok, z 1 stycznia 2022 r. na 2023 r.- do czego miał zastrzeżenia Senat - nie wykracza poza zakres przedłożenia, bo dotyczy spraw związanych z akcyzą, a po drugie jest rozwiązaniem korzystnym dla podatników i przez nich postulowanym.

Jeśli chodzi o trzeci zarzut Senatu, Sarnowski przekonywał, że według Krajowej Administracji Skarbowej zmiany w wysokości akcyzy powinny być przygotowane stosunkowo późno w trakcie roku, bo inaczej firmy gromadzą zapasy, co sprawia, że przewidywane wpływy do budżetu nie pojawiają się przez rok lub nawet dwa lata.

Większość członków komisji zgodziła się ze stanowiskiem resortu finansów i w środowym głosowaniu opowiedziała się przeciw senackiemu wnioskowi o odrzucenie ustawy w całości.

Celem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Przepisy przewidują wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

W noweli została zapisana tzw. mapa drogowa, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

