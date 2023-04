Sejmowa komisja przeciw uchwale Senatu ws. odrzucenia ustawy deregulacyjnej

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji negatywnie zaopiniowała w środę uchwałę Senatu, który opowiedział się za odrzuceniem w całości ustawy deregulacyjnej.

Chodzi o ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, którą pod koniec stycznia przyjął Sejm. Senat pod koniec lutego opowiedział się za odrzuceniem w całości ustawy deregulacyjnej.

W środę sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji negatywnie zaopiniowała stanowisko Senatu. Jak powiedział przewodniczący tej komisji Bartłomiej Wróblewski (PiS), "ustawa obniża podatki, ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, eliminuje szereg barier administracyjnych".

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz przekonywał, że głosowanie przeciw stanowisku Senatu przyczyni się "do poprawy działalności małych i średnich firm w Polsce". Zaznaczył, że ustawa m.in. "zwiększa kwotę, która upoważnia do tzw. działalności nierejestrowej, co także bardzo mocno pomoże ludziom, którzy sobie dorabiają np. przez drobną sprzedaż czy wypiekanie ciasta".

Wniosek o odrzucenie ustawy deregulacyjnej w całości złożył podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu Adam Szejnfeld (KO). Wcześniej senackie komisje - ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji - zaproponowały poprawkę wykreślającą przepisy wprowadzające opodatkowanie zbiórek na cele charytatywne.

Uchwalona pod koniec stycznia przez Sejm ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy modyfikuje zasady uzyskiwania pozwolenia na broń.

Ustawa podnosi także kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn ale także wprowadza limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Przewidziano, że zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonej do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do III grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Ustawa wprowadza także zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Ustawa zmienia również Kodeks postępowania cywilnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne czy Kodeks wykroczeń.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, których termin wejścia w życie jest inny.

Wprowadzenie limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób media określiły mianem "podatku od zrzutek". Na początku lutego br. premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie pozwoli, "żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na kwestie zbierania środków na cele charytatywne i tego typu inicjatywy". Poinformował, że wydał dyspozycję Ministerstwu Finansów, żeby niezwłocznie uściślić te kwestie. Zmiany, dzięki którym nie byłoby "podatku od zrzutek" zaproponowano podczas prac w Sejmie nad projektem nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej tzw. pakiet Slim VAT 3 (Simple Local and Modern VAT).

