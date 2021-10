Sejmowa komisja przeciw większości poprawek do projektu o ułatwieniach w handlu dla rolników

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się w piątek przeciw większości poprawek zgłoszonych do projektu ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników. Pozytywnej opinii nie uzyskała m.in. poprawka, by rozszerzyć grono beneficjentów o działkowców.

Chodzi o poselski projekt ustawy dotyczącej ułatwień w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników, m.in. braku konieczności wnoszenia opłaty targowej, który w pierwotnej wersji miał dotyczyć handlu w soboty i niedziele. Po zmianie dotyczy handlu w piątki i soboty.

W drugim czytaniu podczas czwartkowych obrad plenarnych w Sejmie posłowie zgłosili do projektu 11 poprawek. Jedna z nich (KP i KO) dotyczyła tego, by tytułowi ustawy nadać brzmienie: "o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników". Jak tłumaczyli przedstawiciele KO, jeżeli są miejsca, w których prowadzony jest handel, to "absurdalną rzeczą jest ograniczenie wyłącznie do piątku i soboty". "W niektórych miejscach tradycyjnie od dziesiątek lat są targowiska we wtorki i czwartki, a niekiedy od poniedziałku do soboty. W związku z tym rolnicy powinni mieć możliwość handlu za darmo we wszystkie dni, w które funkcjonują tradycyjnie targowiska" - przekonywali.

Z kolei przedstawiciele KP i Polski 2050 zaproponowali, by grono beneficjentów ustawy - rolników i ich domowników" rozszerzyć o działkowców.

Poprawki te nie zyskały poparcia podczas piątkowych obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również negatywnie zaopiniowana została poprawka (KP i PO), mówiąca o tym, by "rada gminy uchwalała regulamin określający zasady prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach" oraz ta, by "miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników mogła wyznaczyć rada gminy w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii powiatu, województwa oraz organizacji rolniczych" (również zgłoszona przez KP i PO).

Komisja pozytywnie zarekomendowała natomiast dwie poprawki zgłoszone podczas posiedzenia plenarnego Sejmu przez posłów PiS i KP - m.in. by użyte "w art. 2 pkt 4 oraz w art. 4 w odpowiednim przypadku wyrazy "artykuły rolno-spożywcze" zastąpić użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "produkty rolne lub spożywcze". Podczas piątkowych obrad komisji posłowie negatywnie zaopiniowali dziewięć z 11 zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek.

Podczas prac plenarnych nad ustawą wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik podkreślał, że ten projekt jest elementem Polskiego Ładu dla rolnictwa. Dodał, że resort popiera rozwiązania zawarte w poselskim projekcie.

Jak wskazano w uzasadnieniu poselskiego projektu zgłoszonego przez Kukiz'15, celem inicjatywy jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej, kiedy gmina udostępniałaby miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty.

Zaproponowane rozwiązania miałyby przyczynić się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych, a także sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych oraz skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji "poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych".

W uzasadnieniu stwierdzono, że polscy konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników - bez długich łańcuchów dostaw i pośredników, a przy zapewnieniu bliskich relacji producentów i konsumentów.

"Skupienie handlu w jednym, wyznaczonym w tym celu miejscu, na dogodnych dla rolników warunkach, leży w interesie nie tylko rolników, ale ma także wymiar społeczny i zdrowotny" - napisano.

