Sejmowa komisja przyjęła poprawki Senatu do noweli ustawy o żegludze śródlądowej

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła w czwartek wszystkie poprawki Senatu do noweli ustawy o żegludze śródlądowej. Nowe przepisy mają zapewnić zgodne z regulacjami międzynarodowymi ujednolicenie systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

W czwartek sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrywała uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Senatorowie podczas posiedzenia 22 czerwca zgłosili 35 poprawek o charakterze legislacyjnym. Posłowie komisji w czwartek pozytywnie zaopiniowali wszystkie te poprawki. Aprobatę dla nich wyraził również obecny podczas posiedzenia komisji wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk reprezentujący stanowisko rządu.

Ustawa wprowadza regulacje dotyczące m.in. jednolitych wymogów dla uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania szczególnych operacji, zapewnienia odpowiednich procedur wydawania i przedłużania ważności dokumentów członków załóg statków. Dotyczy również przepisów o uznawaniu dokumentów wydawanych przez inne państwa, określenia ram funkcjonowania komisji egzaminacyjnych i sposobu przeprowadzania egzaminów oraz określenia procedur zawieszania i cofania kwalifikacji.

Nowelizacja ma pozwolić na pełne wdrożenie dyrektywy unijnej, co jest niezbędne - jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu - do zapewnienia prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi ujednolicenia systemu kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej. Ujednolicenie to ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej, a także pozwolić na uznawanie ważności wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, żeglarskich książeczek pracy i dzienników pokładowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl