Sejmowa komisja rolnictwa za przesunięciem zakazu stosowania pasz GMO do 2025 r.

Sejmowa komisja rolnictwa poparła w czwartek poprawkę PiS, do projektu noweli o paszach, która przesuwa wejście w życie zakazu stosowania pasz GMO w karmieniu zwierząt do 1 stycznia 2025 r.

Podczas II czytania projektu ustawy o paszach w środę klubu zgłosiły poprawki przesuwające termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO - Kluby: KP i Konfederacja - o 5 lat, KO - o 3 lata, a PiS - o 2 lata.

W wyniku głosowania komisja w czwartek poprała poprawkę PiS. Uzyskała ona także akceptację rządu.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o paszach z 22 lipca 2006 r. oraz ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Zgodnie z nim zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Obecne przepisy mówią, że zakaz ten ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r. Co prawda został wpisany do ustawy w 2006 r., ale od tego czasu kilkakrotnie zmieniano jego termin wejścia w życie, tłumacząc to niemożliwością zastąpienia importowanej śruty sojowej (genetycznie modyfikowanej) innym białkiem.

Wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski wyjaśnił w środę w Sejmie, że celem rządu nie jest ustanowienie zakazu stosowania pasz GMO, ale odbudowanie suwerenności białkowej naszego kraju w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnił, że zamiarem ministerstwa nie są rewolucyjne zmiany na rynku pasz, a wypracowanie wspólnego rozwiązania co do minimalnych wskaźników określających udział niemodyfikowanych genetycznie surowców białkowych w paszach.

Celem nowelizacji ustawy o paszach jest przede wszystkim wdrożenie unijnych przepisów do polskiego prawa w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz.

