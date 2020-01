Sejmowa komisja środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu

Sejmowa komisja środowiska pozytywnie zaopiniowała w środę projekt ustawy budżetowej na 2020 rok m.in. w części środowisko. W tej pozycji dochody planowane są na blisko 13 mld zł, a wydatki na ponad 2,7 mld zł.

Przedstawiając założenia części budżetowej środowisko, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska wyjaśnił, że dochody w projekcie budżetu na 2020 zaplanowane zostały na 12 mld 890 mln zł, co stanowi 274 proc. dochodów planowanych na 2019 rok.

Zyska podkreślił, że 99 proc. zaplanowanych dochodów realizowanych będzie w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska (12 mld 732 mln zł). Głównymi pozycjami dochodowymi będą przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (11 mld 248 mln zł) oraz pieniądze pochodzące z opłaty recyklingowej za jednorazowe torby foliowe (1 mld 215 mln zł). Dochody z tytułu uprawnień do emisji będą wyższe o 6 mld 776 mln zł w porównaniu do 2019 roku.

Wiceminister dodał, że planowane wydatki mają sięgnąć 2 mld 709 mln zł, z czego wydatki z budżetu państwa to 554 mln zł, a ze środków europejskich 2 mld 155 mln zł. Dotacje celowe mają wynieść 89 mln zł, z czego ok. 88 mln ma trafić do parków narodowych.

Projekt budżetu na 2020 rok przewiduje, że przychody 23 parków narodowych wyniosą 298 mln zł, a koszty - 308 mln zł (o 5 proc. więcej niż w 2019 r.).