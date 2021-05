Sejmowa komisja wniosła poprawki do ustawy wprowadzającej Społeczne Agencje Najmu

Sejmowa Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała w środę trzy poprawki do projektu ustawy wprowadzającej Społeczne Agencje Najmu. Jedna z poprawek dotyczy zmiany zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym na wynajem zrealizowanym przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw, który zakłada m.in. wprowadzenie do porządku prawnego społecznych agencji najmu (SAN), czyli modelu pośrednictwa pomiędzy właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych.

Poprawki zostały wniesione przez posłankę Annę Paluch (PiS) i uzyskały pozytywną opinię strony rządowej.

Pierwsza poprawka zaopiniowana pozytywnie w środę przez Komisję Infrastruktury ma charakter redakcyjny. Druga poprawka dotyczy zmiany zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym na wynajem zrealizowanym przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Z kolei trzecia poprawka, pozytywnie zaopiniowana przez komisję, poza zmianami o charakterze legislacyjnym uzupełnia katalog najemców uprawnionych do dopłat do czynszu.

Podczas środowego pierwszego czytania projektu w Sejmie wiceminister pracy, rozwoju i technologii Anna Kornecka mówiła, że rozwiązanie będzie dodatkowym instrumentem dla gmin poszerzającym narzędzia do prowadzenia polityki mieszkaniowej, natomiast dla osób o niskich i średnich dochodach będzie dodatkowym sposobem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Wskazała, że pandemia wywołała duże perturbacje na rynku najmu. "W związku z nieobecnością na rynku najmu studentów czy pracowników z zagranicy, część właścicieli mieszkań straciła najemców. SAN daje możliwość wykorzystania istniejących mieszkań w ramach gminnej polityki mieszkaniowej, przy jednoczesnym zapewnieniu podtrzymania źródła dochodu" - podkreśliła.

Poinformowała, że projekt zawiera definicję społecznej agencji najmu i zasady zawierania umów pomiędzy gminą, SAN, właścicielem mieszkania i najemcą. Gminy będą w uchwale określać kryteria, na podstawie których będzie można się ubiegać o mieszkanie.

Jak mówiła Kornecka, SAN-y, oferując długoletnią dzierżawę z gwarancją czynszu, będą mogły wynegocjować obniżenie stawki czynszu o ok. 20 proc. Jako zachętę dla właścicieli do wydzierżawienia lokali zaproponowano zwolnienia podatkowe. Z kolei najemcy mieszkań od SAN będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

