Sejmowa komisja ws. projektu ułatwiającego uprawy konopi w Polsce

Uprawy konopi i maku w Polsce będą możliwe na podstawie zgłoszenia ich do KOWR-u - przewiduje poselski projekt ustawy, którym we wtorek zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa. Posłowie rozpoczęli jedynie dyskusję nad projektem, który wymaga notyfikacji KE.

Chodzi o projekt zmiany o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jak mówił poseł sprawozdawca projektu Jarosław Sachajko (Kukiz15), projektowane przepisy mają zwiększyć uprawy konopi i maku w naszym kraju, przy jednoczesnym uwzględnieniu nadrzędnego celu, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii.

Projekt wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Posłowie jedynie rozpoczęli prace nad nim w formie dyskusji, nie rozpatrywano konkretnych jego zapisów. KE ma czas na wyrażenie swojej opinii do 24 grudnia br. i po tym terminie sejmowa komisja ma wrócić do projektu nowelizacji.

Uprawa konopi i maku w naszym kraju jest pod kontrolą. Obecny stan prawny zawiera uregulowania, zgodnie z którymi producent oraz skupujący mak lub konopie składał corocznie wniosek, wraz z całą dokumentacją, do wójtów (burmistrzów, prezydent miast miasta) lub marszałków województw o wydanie decyzji upoważniającej do uprawy lub skupu maku lub konopi włóknistych. Nowe rozwiązania znoszą te wymogi. By móc uprawiać konopie czy mak, trzeba będzie jedynie zgłosić wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dodatkowo, na podstawie obecnych przepisów, za określenie powierzchni maku i konopi odpowiedzialny jest Sejmik województwa. Takie rozwiązanie wpływało ograniczająco na powierzchnię uprawy i możliwości rozwoju krajowej biogospodarki. Nowe przepis znoszą ten obowiązek. Ponadto, ma być rozszerzony katalog przeznaczenia i celów, na jakie może być wykorzystywany mak czy konopie włókniste.

Uprawa maku i konopi będzie mogła być uprawiana na cele: energetyczne, weterynaryjne, paszowe, materiałów kompozytowych, rekultywacji gruntów, pszczelarskie, nawozowe, jako naturalne środki ochrony roślin. Proponuje się również, aby mak i konopie włókniste mogły być uprawiane także na potrzeby własne, potrzeby naukowo-badawcze oraz z przeznaczeniem do hodowli nowych odmian maku i konopi.

Sachajko zapytany o to, co to są potrzeby własne, wyjaśnił, że chodzi m.in. o wykorzystanie słomy do spalania, czy suszu na herbatki albo na tłoczenie na olej.

Poseł poinformował, że planuje się dodanie przepisu, który pozwoli na zwiększenie zawartości THC (substancji halucynogennej) w suchej masie konopi z 0,2 do 0,3 proc.

