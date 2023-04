Sejmowa komisja za poprawkami do noweli znoszącej opłatę ewidencyjną przy rejestracji pojazdów

Sprawniejszą obsługę obywateli w procesie nabywania uprawnień do prowadzenia pojazdami, zakłada jedna z poprawek pozytywnie zaopiniowana we wtorek przez sejmową Komisję Infrastruktury do projektu nowelizacji znoszącej opłatę ewidencyjną przy rejestracji pojazdów.

Przyjęte przez komisję poprawki zostały przedstawione przez posła Jerzego Polaczka (PiS) podczas posiedzenia komisji, która rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Polaczek zaproponował też poprawkę dotyczącą przekazywania danych do centralnej ewidencji kierowców oraz lokalnych ewidencji i rejestrów osób i podmiotów uczestniczących w procesie nabywania uprawnień do kierowania pojazdami.

Projekt zakłada, że nie będzie trzeba płacić opłaty ewidencyjnej m.in. za: rejestrację pojazdu; wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic; przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie.

Obecny na posiedzeniu komisji minister cyfryzacji Janusz Cieszyński powiedział, przedstawiając projekt nowelizacji, że dotyczy ona ograniczenia obowiązków, które ciążą na obywatelach, przedsiębiorcach i samorządach w zakresie opłaty ewidencyjnej.

"To jest opłata niewielka, ona wynosi 50 groszy, złotówkę, natomiast tych wpłat jest bardzo dużo i one sprawiają, że są koszty zarówno po stronie obsługi, po stronie stacji kontroli pojazdów i samorządów. Te opłaty stanowią kilkanaście raptem procent wpływów do funduszu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - PAP) i w naszej ocenie, biorąc pod uwagę koszt poboru, który jest rozłożony na inne instytucje, nie należy kontynuować tego procesu, ponieważ to jest po prostu nieefektywne finansowo" - powiedział minister.

Jak poinformował minister, drugi element proponowanych zmian ustawowych dotyczy podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez tak zwane taksówki na aplikacje, m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem.

"Chodzi o to, aby po tym, jak już ta weryfikacja zostanie wykonana, aby była wykonywana regularnie w oparciu o możliwości technologiczne, którymi te aplikacje dysponują, czyli po prostu poprzez wykorzystanie zdjęcia, które jest przedstawione w momencie rejestracji" - stwierdził minister.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy, przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności; weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności.

Przedsiębiorca, który prowadzi pośrednictwo przy przewozie osób, będzie miał także prawo i obowiązek przetwarzania informacji dotyczącej osób wykonujących przewóz przez pięć lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorcą.

Nowe przepisy zaostrzą również kary za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie - zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i dla osób wykonujących przewóz.

