Sejmowa komisja za przyjęciem raportu o pomocy publicznej dla przedsiębiorców w 2020 r.

Sejmowa komisja gospodarki zarekomendowała we wtorek przyjęcie Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 r., której całkowita wartość wyniosła 138,5 mld zł. Największą jej część stanowiła tzw. pomoc kryzysowa udzielana w związku z pandemią.

Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrywała na wtorkowym posiedzeniu rządowy dokument "Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 roku wraz z raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2020 roku".

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, który przedstawiał raport wskazał, że całkowita wartość pomocy publicznej udzielonej w 2020 r. wyniosła 138,5 mld zł. "Największą część, 94 mld zł, czyli 68 proc. całkowitej wartości pomocy stanowiła pomoc kryzysowa udzielana wz. z sytuacją wywołaną przez pandemię" - przekazał.

Szef UOKiK dodał, że pozostała pomoc publiczna udzielona w 2020 r. wyniosła 36,5 mld zł - w tym 11,1 mld stanowiła pomoc publiczna w transporcie. "Pomoc de minimis wyniosła natomiast 8,1 mld zł" - dodał.

Jak wskazał Chróstny w 2020 r. pomocy publicznej udzieliło ponad 400 podmiotów dla ok. 45 tys. przedsiębiorców, a pomocy de minimis - ok. 3,6 tys. podmiotów dla ok. 284 tys. przedsiębiorców. "Zdecydowana większość beneficjentów pomocy de minimis to mikro i małe przedsiębiorstwa"- podkreślił. Dodał, że łączna wartość pomocy publicznej po wyłączeniu pomocy kryzysowej i w sektorze transportu wyniosła 25,4 mld zł. "Najczęściej stosowaną formą pomocy były, jak w latach poprzednich, dotacje, refundacje i rekompensaty, których wartość wyniosła 24 mld zł, co stanowi 85 proc. ogólnej wartości pomocy" - wskazał.

Wyjaśnił, że największymi beneficjentami pomocy publicznej w 2020 r. były spółki: TVP (ok. 2 mld zł.), Spółka Restrukturyzacji Kopalń (1,9 mld zł), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (785 mln zł).

Podczas dyskusji posłowie opozycji wskazywali, że "pomoc szła" w dużej mierze do TVP czy spółek węglowych. Zwracali uwagę, że wsparcie w ramach tarcz finansowych PFR dotyczyła wyłącznie utrzymania miejsc pracy, a "w ogólne nie objęła właścicieli firm". "Przedsiębiorcy teraz będą odczuwali skutki pandemii, bo nie mają już poduszki finansowej" - mówił Artur Łącki (KO). Dodał, że przedsiębiorcy z sektora MŚP wytwarzają ok. 60 proc. PKB i są głównym pracodawcą w naszym kraju.

Zdaniem Mirosławy Nykiel (KO) pomoc publiczna udzielana firmom "była bardzo chaotyczna i nie adekwatna do potrzeb". "Pomoc ta to nie jest dobra wola rządzących, ale konieczność - ratujemy kurę, która znosi złote jajka" - stwierdziła.

Andrzej Sośnierz (koło poselskie Polskie Sprawy) zwrócił uwagę na wsparcie na działalność innowacyjną firm. Ocenił, że ta pomoc finansowa udzielona branży medycznej "nie przyniosła nic". "Polski pacjent nie uzyskał z tego tytułu żadnego beneficjum" - stwierdził.

Zdaniem Jadwigi Emilewicz (PiS) w 2020 r. zaoferowano pomoc publiczną "w niespotykanej skali", która opierała się na emisjach obligacji BGK i PFR. "Byliśmy jednym z pierwszych krajów, którego ramy pomocy publicznej były zatwierdzone przez KE" - wskazała. Dodała, że nakłady na badania i rozwój systematyczne rosną - także w okresie pandemicznym. "Wydatki za 2020 r. wzrosły wobec roku poprzedniego o 7 proc. do 34 mld" - mówiła.

Szef UOKiK przypomniał, że celem pomocy kryzysowej było zaradzenie "negatywnym konsekwencjom w gospodarce, utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw, których działalność ulegała znaczącym ograniczeniom wz. z czasowymi ograniczeniami, obostrzeniami, a także zapobieganie zwolnieniom pracowników i likwidacji miejsc pracy". Jak zwrócił uwagę Chróstny, pomoc kryzysowa to przede wszystkim "tarcze finansowe przygotowane i wdrażane przez PFR oraz dopłaty do wynagrodzeń i ulgi podatkowe w zakresie składek na ZUS". Wskazywał, że beneficjentami pomocy kryzysowej były głównie podmioty z sektora MŚP, do których skierowano "prawie 91 mld zł - czyli 97 proc. ogólnej wartości pomocy kryzysowej".

Zgodnie z raportem o udzielono najwięcej pomocy horyzontalnej (14 502,4 mln zł), która stanowiła 57 proc. ogólnej wartości udzielonej pomocy". Największa część pomocy horyzontalnej została udzielona z przeznaczeniem na: prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne - 5 614,6 mln zł; ochronę środowiska i cele związane z energią - 3 671,5 mln zł; zatrudnienie - 3 214,4 mln zł.

Wyjaśniono, że główna różnica między pomocą publiczną a pomocą de minimis, "to dominacja mikro-, małych i średnich przedsiębiorców wśród beneficjentów pomocy de minimis (93 procentowy udział w ogólnej wartości pomocy de minimis w 2020 roku)". "Natomiast udział wartości pomocy publicznej udzielonej grupie przedsiębiorców tej wielkości w ogólnej wartości pomocy publicznej to jedynie około 44,2 proc" - napisano w raporcie. Dodano, że wiąże się to z kwotowym ograniczeniem pomocy de minimis, przez co korzystają z niej głównie mniejsze podmioty. "Różnicę szczególnie widać w grupie mikroprzedsiębiorców, którzy w 2020 roku stanowili około 61 proc. beneficjentów pomocy de minimis i zaledwie 16 proc. beneficjentów pomocy publicznej" - zaznaczono.

