Sejmowa komisja za wyższymi bonusami za nieruchomości wywłaszczane, m.in. pod CPK

Podwyższenie wysokości m.in. bonusu bazowego z 10 do 20 proc. wartości nieruchomości zakłada jedna z poprawek przyjęta we wtorek przez sejmową Komisję Infrastruktury do projektu dot. sposobu określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, w tym CPK.

We wtorek sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmienia sposób określania wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje publiczne, jak np. Centralny Port Komunikacyjny.

Podczas obrad komisji posłowie zaopiniowali pozytywnie liczne poprawki zgłoszone do rozpatrywanego projektu, m.in. o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Z aprobatą spotkała się też poprawka podwyższająca bonusy za wywłaszczane nieruchomości, którą wniósł Jerzy Polaczek (PiS).

Zgodnie z propozycją bonus bazowy miałby wzrosnąć z 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Z kolei wartości obiektów budowlanych oraz wartości lokalu dotyczyć miałby bonus w wysokości 40 proc. (względem pierwotnie zaproponowanych 20 proc.).

"Naszą intencją jest zmiana systemu odszkodowań dla osób wywłaszczanych na inwestycje celu publicznego na: po pierwsze, bardziej przejrzyste i uczciwe; po drugie, bardziej korzystne dla przytłaczającej większości wywłaszczanych" - stwierdził pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, wypowiadający się w imieniu strony rządowej.

Polaczek zaproponował też m.in. "nadanie nowego brzmienia artykułowi 21, aby ustawa weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia". Poprawka została zaopiniowana pozytywnie.

Akceptacji nie zyskała natomiast m.in. zmiana proponowana przez Hannę Gil-Piątek (Polska 2050), również dotycząca podniesienia proponowanej kwoty odszkodowań: "Tam, gdzie jest 10 proc. proponujemy zastąpienie wyrazami 30 proc., tam gdzie 20 proc. wyrazami 50 proc." - mówiła. Jak argumentowała, w tej chwili "szaleje inflacja". Według niej "te środki, które ludzie będą dostawać za wywłaszczenie, powinny być godziwe".

"Pewnie jak my byśmy zgłosili 30 i 50 proc., byłoby to 40 proc. i 60 proc., itd. Gdzieś trzeba powiedzieć +stop+ tego rodzaju licytacji" - wskazał Horała w odpowiedzi na propozycje opozycji.

Pod koniec czerwca pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała wyjaśniał w Sejmie, że odszkodowanie ograniczone jest do szkody rzeczywistej, a nie straty przyszłych dochodów, bo założenie jest takie, żeby właściciel mógł zakupić podobną nieruchomość i czerpać z niej w przyszłości korzyści.

Zgodnie z projektem odszkodowanie zostanie w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości.

Projekt przewiduje też m.in., że przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto projekt zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe, które zakładają wybudowanie prawie 2000 km nowych linii kolejowych dużych prędkości prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

