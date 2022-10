Sejmowe komisje pozytywnie o projekcie dot. kooperatyw mieszkaniowych

Połączone sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego pozytywnie zaopiniowały we wtorek projekt dot. kooperatyw mieszkaniowych, którego celem jest m.in. rozwój kooperatyw mieszkaniowych jako alternatywy dla nabywania mieszkań od deweloperów. Wprowadzono do niego poprawki.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały we wtorek na wspólnym posiedzeniu rządowy projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk.

Projekt wprowadza też modyfikacje w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Nazwa programu zmieni się na "Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe". Będzie można wnieść wyższy wkład własny. Ponadto ma być podniesiony limit ceny metra kwadratowego wyznaczający, czy dane mieszkanie kwalifikuje się do programu.

Podczas wtorkowych obrad połączone sejmowe komisje zaproponowały do projektu kilkanaście poprawek zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne oraz przedstawicieli PiS i Polski 2050. W imieniu strony rządowej zaaprobował je wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Robert Warwas (PiS) zgłosił w sumie siedem poprawek. Sześć, jak tłumaczył, zmierzających "do rozszerzenia zakresu celów, które mogą zostać sfinansowane gwarantowanym kredytem mieszkaniowym w ramach nabywania lokalu mieszkaniowego albo domu jednorodzinnego z zasobu spółdzielni mieszkaniowej". Według posła "ujednolici to zakres ustawy, przyznając nabywcom takie same uprawnienia, co nabywcom prawa własności mieszkania".

Inna zgłoszona przez Warwasa poprawka "podnosi o 5 proc. dodatkowy limit wkładu własnego, jaki kredytobiorca będzie mógł wnieść w przypadku zaciągnięcia kredytu o stałej stopie procentowej". Zaproponował, by w tym kontekście "wyrazy: 25 zastąpić wyrazami: 30".

Komisja pozytywnie zaopiniowała także zgłoszoną przez Hannę Gill-Piątek (Polska 2050) poprawkę, która "mówi o karach umownych nie przewyższających 20 proc. wartości inwestycji mieszkaniowej" oraz precyzuje zasady i termin ich stosowania, "w tym procedurę wezwania członków kooperatywy mieszkaniowej do usunięcia naruszeń".

Biuro Legislacyjne złożyło kilka poprawek m.in. o charakterze legislacyjno-redakcyjnym i doprecyzowującym, z których większość uzyskała akceptację strony rządowej.

Jedna ze zmian zakłada, że "w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych rada gminy może podjąć uchwałę o zbyciu nieruchomości należącej do gminnego zasoby nieruchomości wyłącznie członkom kooperatyw mieszkaniowych działających na podstawie umów określających zasady współdziałania członków kooperatywy mieszkaniowej oraz spółdzielniom mieszkaniowym".

Akceptację zyskała też propozycja, "by nie różnicować daty wejścia w życie poszczególnych artykułów ustawy". Biuro Legislacyjne zaproponowało, co zyskało akceptację rządową, by cała ustawa weszła w życie 1 stycznia 2023 r.

Pierwotnie założono, że ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia, natomiast przepisy dotyczące gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zaczną obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

Ustawa ma na celu rozwój kooperatyw mieszkaniowych jako alternatywy dla nabywania mieszkań od deweloperów; ma też zwiększyć dostępność gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, który jest elementem programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Zgodnie z projektem członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo nowo powstała spółdzielnia mieszkaniowa będą mogły ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy, która z kolei będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od jej ceny. Będzie też mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty. W Ocenie Skutków Regulacji założono ok. 20 takich kooperatyw rocznie.

