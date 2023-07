Sejmowe komisje za większością poprawek do projektu ustawy o ubezpieczeniach eksportowych

Połączone sejmowe komisje finansów i gospodarki pozytywnie zaopiniowały w czwartek cztery z sześciu poprawek do projektu ustawy o ubezpieczenia eksportowych. Akceptacji posłów nie uzyskały dwie poprawki zmierzające do wykreślenia z projektu fragmentu dotyczącego zmian w prawie farmaceutycznym.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawę o KUKE.

Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrywały w czwartek na wspólnym posiedzeniu sześć poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do tego projektu.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali cztery z sześciu poprawek. Jedna z nich (por. nr 1) ma charter redakcyjny. Jak tłumaczył Wojciech Zubowski (PiS), "w związku z tym, że zmienia się art. 13 konieczna jest zmiana odesłania i tego ta poprawka dotyczy".

Akceptację członków komisji zyskała też poprawka nr 3 zgłoszona przez PiS, której celem - jak wskazał Zubowski - "jest zmiana numeracji w art. 3 ustawy prawo farmaceutyczne w związku z procedowaną nowelizacją tej ustawy".

Posłowie opowiedzieli się też za dwiema poprawkami o charakterze legislacyjnym (nr 5 i 6), dotyczącymi wydłużenia tymczasowego zarządu przymusowego, ustanawianego w firmach, w których działa kapitał rosyjski. Szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda zwrócił uwagę, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów minister rozwoju i technologii ma uprawnienie do wskazywania zarządców na majątku z kapitałem rosyjskim, który jest na liście sankcyjnej prowadzonej przez MSWiA. "Jedyną rzecz, którą tutaj zmieniamy (...) to czas, na jaki możemy takiego zarządcę powoływać. Dzisiaj jest to 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 6, natomiast ta regulacja daje możliwość na działanie takiego zarządcy do 24 miesięcy" - wyjaśnił. Zaznaczył, że w wielu przypadkach nie jest możliwe zbycie udziałów albo akcji, a trzeba zapewnić działalność spółki. "Chcemy mieć większą elastyczność w terminie działania zarządców, natomiast co do systemy nie zmieniamy tutaj nic" - wskazał.

Większości komisji nie uzyskały natomiast poprawki 2 i 4, zgłoszone przez Koalicję Obywatelską. "Jest to propozycja skreślenia całego fragmentu dotyczącego zmian w prawie farmaceutycznym" - tłumaczył Dariusz Rosati (KO). Podkreślił, że "wykraczają one poza zakres oryginalnego przedłożenia i nie były przedmiotem konsultacji społecznych". Podobnie jak w trakcie drugiego czytania ustawy, posłowie partii opozycyjnych wskazywali w czwartek na komisji, że poprawka "betonuje rynek apteczny. Właściciele aptek nie będą mogli ich sprzedać, (...) umacnia się pozycję największych sieci hurtowni farmaceutycznych".

Zgodnie z projektem rozszerzony ma być katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Więcej podmiotów będzie także uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych.

Projekt noweli zakłada też, że KUKE będzie mogła ubezpieczać firmy działające w Ukrainie. KUKE dotychczas nie mogła ubezpieczać firm, które podejmowały działalność w tym kraju ze względu na analizę ryzyka; przepisy, które trafiły do izby niższej zakładają obniżenie poziom ryzyka z uwagi na ważny interes państwowy. Jednym z elementów projektu jest możliwość reasekuracji ubezpieczeniowej inwestycji w zakresie transformacji energetycznej, zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

KUKE będzie mogła ubezpieczać także zagraniczne firmy pod warunkiem "local contentu", czyli zamówienia części usług bądź towarów w polskich firmach.

Jak wskazali autorzy noweli, projektowane przepisy stworzą m.in. "możliwość reasekuracji zakładów ubezpieczeń, w przypadku, gdy z uwagi na ponadprzeciętne ryzyko lub brak możliwości uzyskania reasekuracji na rynku komercyjnym rynek ubezpieczeniowy nie będzie w stanie zapewnić ochrony ubezpieczeniowej". Wyjaśniono, że włączenie do ustawy możliwości wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski "wynika przede wszystkim z zamiaru aktywizacji działań ukierunkowanych na łagodzenie negatywnych zmian klimatu, jak również jest związane z aktualną sytuacją geopolityczną, w tym koniecznością odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji".

Wskazano też na możliwość wdrożenia do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o ryzyku nierynkowym, "w przypadku, gdy ma on otwarty przez Korporację limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług". Zaznaczono, że rozszerzenie oferty KUKE jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby polskich przedsiębiorców m.in. z branży meblarskiej, budowlanej, stalowej, samochodowej czy opakowań.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym część zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

