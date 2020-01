Sejmowy spór nad ustawą okołobudżetową. Będzie lawina poprawek

Sejm debatował dziś (23 stycznia) nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Posłowie spierali się, czy rząd Mateusza Morawieckiego zadłuża państwo. Przedstawiciel klubu Lewica zapowiedział zgłoszenie ponad 100 poprawek.

"Nie zadłużamy państwa"

- Nie wierzcie w bajki, że ten budżet jest zrównoważony. Prawda jest taka, że zaplanowane przez rząd wydatki będą wyższe niż wpływy do państwowej kasy - przekonywał Arkadiusz Marchewka z klubu Koalicja Obywatelska.- W sumie wszystkie te wydatki to około 35 mld złotych wypchniętych poza budżet. Gdyby te wydatki zostały w nim zapisane, mielibyśmy znaczący deficyt i nie byłoby mowy o zrównoważonym budżecie - dodawał.Wtórował mu poseł Lewicy Tomasz Trela, który zapowiedział, że jego klub będzie chciał wprowadzić m.in. poprawki dotyczące zwiększenia finansowania z budżetu systemu edukacji.- Subwencja edukacyjna na przestrzeni ostatnich 10 lat jest cały czas niższa od planowanych wydatków. Kiedy w 2007 roku subwencja pokrywała 70 proc. wydatków na edukację, dzisiaj pokrywa tylko 60 proc. - mówił Trela.Zapowiedział, że klub lewicy złoży ponad 100 poprawek.- Ponad 100 poprawek, bardzo konkretnych, ze wskazaniem źródeł finansowania, które mają uspołecznić ten budżet będziemy przedstawiać na posiedzeniu komisji - powiedział poseł Lewicy.Poseł Czesław Siekierski (PSL-Kukiz'15) ocenił, że większość zaproponowanych rozwiązań do ustawy okołobudżetowej można nazwać "kombinacjami w obszarze finansów", które budzą wiele wątpliwości merytorycznych.- Zmiany spowodują wzrost państwowego długu publicznego, który trzeba będzie spłacić w przyszłości - uważa Siekierski. I dodaje: - Wiele zapisów wzbudza uwagi i zastrzeżenia. Trudno w takiej sytuacji poprzeć tę ustawę.Janusz Korwin-Mikke z koła Konfederacja powiedział, że również jego ugrupowanie odnosi się do tej ustawy negatywnie. - W budżecie nie wiadomo co jest z wydatkami na samoloty F-35. Ten wydatek jest wyższy niż planowany deficyt, także planowanie budżetu w takiej sytuacji jest cokolwiek ryzykowne - mówił Korwin-Mikke.Czytaj też: Powstała najmniejsza złota moneta na świecie Do krytycznych ocen posłów opozycji odniósł się wiceminister rozwoju Robert Nowicki.- My odpowiedzialnie nie zadłużamy państwa. Patrzymy żeby cały ekosystem wszystkich jednostek i wszystkich organów, które należą do szeroko rozumianej administracji publicznej pozwolił na efektywne gospodarowanie. Działanie te wynikają z obowiązku państwa - mówił Nowicki.W związku ze złożeniem w trakcie drugiego czytania poprawek, Sejm skierował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, czyli tzw. ustawę okołobudżetową ponownie do komisji finansów publicznych w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania.Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie budżetu na 2020 r., że zarówno dochody państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po około 435,3 mld zł. Oznacza to, że w tym roku budżet nie będzie miał deficytu.Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc. Prognozowana inflacja ma kształtować się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc.