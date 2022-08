Sekcja filmów związanych z Gdynią na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

"Ania" Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego, "Jeszcze zdążę" Aleksandry Kutz i "Opowiedz mi o mnie" Macieja Millera - m.in. te tytuły znalazły się w programie sekcji "Filmy z Gdyni" 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-17 września.

Jak przypomnieli organizatorzy FPFF w komunikacie, pojawiająca się co roku w programie imprezy pozakonkursowa sekcja "+Filmy z Gdyni+ składa się z tytułów, które posiadają lokalny pierwiastek - albo dotyczą Gdyni i gdynian, albo są zrealizowane przez tutejszych producentów, albo reżyserowane przez gdyńskich twórców". "W tegorocznej sekcji +Filmy z Gdyni+ znalazło się 5 tytułów: +Ania+ w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego, która opowiada historię aktorki Anny Przybylskiej - odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni, utrzymującej równowagę pomiędzy życiem zawodowym i byciem osobą publiczną a swoim życiem rodzinnym" - poinformowali.

Kolejną produkcją - czytamy - jest "dokument Aleksandry Kutz +Jeszcze zdążę+, w którym bohaterowie uczą nas, czym naprawdę jest dobre życie i czym mogłoby być, gdybyśmy się na chwilę zatrzymali, by popatrzeć, porozmawiać, przytulić się, odetchnąć". W programie sekcji znalazły się również "film Anny Marii Mydlarskiej +Marian Kołodziej. Tajemnica artysty+, poświęcony wielkiemu scenografowi, kostiumografowi i współtwórcy sukcesu polskiego kina lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych; +Homo Peregrinus+ Andrzeja Święcha, ukazujący fenomen pielgrzymowania oraz analizę tego, co skłania ludzi do podjęcia trudu wędrówki; oraz +Opowiedz mi o mnie+ Macieja Millera, ukazujący historię porzuconej w szpitalu Magdy, która nigdy nie poznała swojej biologicznej matki, a która chce rozwikłać zagadkę, by dowiedzieć się, kim naprawdę jest" - podano.

W połowie lipca poznaliśmy tytuły, które powalczą o Złote Lwy w konkursie głównym festiwalu. Znalazły się wśród nich "Brigitte Bardot cudowna" Lecha Majewskiego, "Cicha ziemia" Agi Woszczyńskiej, "Johnny" Daniela Jaroszka, "Zadra" Grzegorza Mołdy, "Apokawixa" Xawerego Żuławskiego, "Broad Peak" Leszka Dawida, "Chleb i sól" Damiana Kocura, "Filip" Michała Kwiecińskiego, "Głupcy" Tomasza Wasilewskiego".

Szanse na najważniejszą statuetkę mają również "Iluzja" Marty Minorowicz, "Strzępy" Beaty Dzianowicz, "Tata" Anny Maliszewskiej, "Infinite Storm" Małgorzaty Szumowskiej, "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Kobieta na dachu" Anny Jadowskiej, "Orlęta. Grodno '39" Krzysztofa Łukaszewicza, "Orzeł. Ostatni patrol" Jacka Bławuta, "The Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej", "Śubuk" Jacka Lusińskiego i "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego.

47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12-17 września. Jego organizatorami są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Miasto Gdynia i Województwo Pomorskie, współorganizatorami - Telewizja Polska, Instytut Adama Mickiewicza, Narodowe Centrum Kultury, a producentem - Pomorska Fundacja Filmowa.

