Sekcja Kino Dzieci - w programie 21. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty

W programie sierpniowej 21. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty znajdzie się sekcja Kino Dzieci - poinformowało w czwartek Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Z myślą o najmłodszych widzach zaprezentowanych zostanie 26 filmów, których motyw przewodni stanowią podróże.

Jak przypomniano w komunikacie, "Nowe Horyzonty i Kino Dzieci to jedne z najważniejszych projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty". "Wspólnych mianowników jest jednak więcej: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci, podobnie jak MFF NH, jest przestrzenią dla prezentacji wartościowego kina, przekraczającego utarte schematy i mówiącego stanowcze +nie+ nudzie na ekranie" - czytamy.

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ogłosiło kilka tytułów, które będzie można obejrzeć podczas letniego festiwalu. Jednym z nich jest "Ślimak i wieloryb", czyli opowieść o ślimaku, który przemierza ocean przyczepiony do ogona wieloryba. "Wśród bohaterów-podróżników spotkamy jeszcze m.in. sówkę Chouma włóczącą się w poszukiwaniu nowego gniazda (+Wędrówka Chouma+); rudego, ulepionego z plasteliny kota (+Teofrastus+); odważną cukierniczkę Annę, wędrującą przez las zamieszkany przez brodatego olbrzyma (+Ciasto od serca+) oraz baczną obserwatorkę natury Borię (+Boriya+). To filmy, które same przeszły wiele kilometrów i zdobyły uznanie na prestiżowych festiwalach m.in. w Annecy, Oberhausen czy Clermont-Ferrand" - podano.

W programie sekcji Kino Dzieci znajdą się także "Siostry. Lato naszych supermocy" o supermocach i relacjach z bliskimi, a także krótkie filmy o Felku i Toli, czyli adaptacja książek Sylvii Vanden Heede z ilustracjami Thé Tjong Khinga. "Łasucha Felka i pracowitą zajączkę Tolę oraz ich leśnych sąsiadów czekają ważne wydarzenia: odnalezienie skarbu, do którego prowadzi tajemnicza mapa, udział w zawodach pływackich oraz znalezienie remedium na tęsknotę za Biegunem Południowym u pewnego pingwina" - przekazano w komunikacie.

Dodano, że w programie nie zabraknie też tytułów detektywistycznych, takich jak "Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu" i "Operacja Mumia", a także krótkometrażowych dokumentów "Nasza wyspa", "JovannaDlaPrzyszłości" oraz "Heijplaters".

Tegoroczna 21. odsłona festiwalu Nowe Horyzonty odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12-22 sierpnia i online w dniach 12-29 sierpnia. Pełny program festiwalu poznamy 3 sierpnia.

