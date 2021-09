Sekretarz energii USA J. Granholm spotyka się z premierem Mateuszem Morawieckim

Sekretarz energii USA Jennifer Granholm rozmawia z w środę z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas wizyty w Polsce spotkała się też z ministrem klimatu Michałem Kurtyką i pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.

Jak poinformowała na Twitterze Kancelaria Premiera w środę wieczorem, sekretarz energii USA Jennifer Granholm uczestniczy w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

Podczas rozpoczętej w środowej wizyty w Polsce amerykańska sekretarz energii spotkała się też z ministrem klimatu Michałem Kurtyką i pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim.

"Spotkanie z Sekretarz Granholm było okazją do dyskusji na temat naszych wspólnych celów - bezpieczeństwa energetycznego i tansformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie" - napisał w środowym wpisie na Twitterze minister Kurtyka.

"Współpraca ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia sprawiedliwej transformacji energetycznej, która otwiera nowe możliwości gospodarcze w naszej walce ze zmianami klimatycznymi" - wskazała na Twitterze Granholm. Jak poinformowała ambasada USA w Polsce, spotkanie odbyło się w ramach kolejnej edycji Polsko-Amerykańskiego Strategicznego Dialogu Energetycznego.

Jennifer Granholm wystąpiła też w środę na forum biznesowym konferencji Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej (Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation - P-TECC). Zmiany klimatyczne wymagają natychmiastowych działań i reakcji, transformacja w kierunku czystej energii to wielka szansa gospodarcza - mówiła w Warszawie podczas forum biznesowego konferencji P-TECC sekretarz Granholm.

Celem Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej i Klimatycznej (Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation - P-TECC) ma być rozwój współpracy pomiędzy USA i europejskimi sojusznikami w obszarze energii i przeciwdziałaniu zmian klimatycznych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl