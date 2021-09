Sekretarz energii USA: różnorodność kluczowa przy podejmowaniu właściwych decyzji

Różnorodność jest kluczowa w podejmowaniu odpowiednich decyzji, również w STEM (nauce, technologii, inżynierii i matematyce) - powiedziała w piątek w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie sekretarz energii USA Jennifer M. Granholm, adresując słowa do polskich badaczek.

Sekretarz energii USA Jennifer M. Granholm rozmawiała z badaczkami z polskich instytucji naukowych o energetyce, zmianach klimatu oraz aktywności kobiet w nauce i technologii.

Granholm adresując słowa do zgromadzonych polskich badaczek powiedziała, że w piątek odwiedziła Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Przyznała, że zrobiło na niej wielkie wrażenie. "Jedna rzecz to być genialnym, odkrywać i zdobywać Nagrodę Nobla. Inna sprawa to być pierwszą, gdy kobiety nie mogły być nawet profesorami" - mówiła. Przytoczyła skomplikowane losy rodzinne polskiej noblistki - przypomniała, że matka i jedna z sióstr Skłodowskiej zmarła, gdy była ona jeszcze bardzo młoda. Mimo to udało się jej osiągnąć sukces - podkreśliła Granholm.

Sekretarz mówiła o tym, że kluczowe w podejmowaniu odpowiednich decyzji jest różnorodność. "Różnorodność w STEM (nauce, technologii, inżynierii i matematyce - PAP), różnorodność w myśli jest bardzo ważna" - mówiła. Powołując się na badania Kellogg School of Management, że grupy urozmaicone pod względem płci, wieku i pochodzenia podejmują bardziej korzystne decyzje w porównaniu do grup bardziej jednorodnych. Granholm mówiła, że resort, którym kieruje jest w istocie organizacją naukową, na która składa się 17 laboratoriów, w których pracuje 95 tys. osób. Zapewniła, że organizacja ta pracuje nad różnorodnością w swoich szeregach.

"60 proc. zatrudnionych przez nas nowych osób to kobiety, osoby o różnych kolorach skóry, z różnorodnych środowiska, osoby LGBTQ. Tak więc kładziemy duży nacisk na różnorodność w naszych szeregach" - mówiła. Podała, że w STEM w USA jest zatrudnionych 27 proc. kobiet. "Mamy sporo do zrobienia" - stwierdziła.

Z kolei prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wyraził nadzieję, że wizyta sekretarz energii USA przyczyni się do wzmocnienia dialogu między naukowcami a decydentami. "W ciągu ostatnich dwóch naukowcy na całym świecie są przytłoczeni walką z COVID-19. Z dumą mogę powiedzieć, że PAN były głównym naukowym doradcą dla polskiego społeczeństwa w tej walce. Będziemy jednak pracować nad naszymi najważniejszymi priorytetami: zmianami klimatu, ochroną bioróżnorodności, zmianami w sektorze energetycznym i wzmocnieniem udziału kobiet w świecie akademickim" - mówił do zgromadzonych prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.

Wykład wprowadzający wygłosiła z prof. Monika Kędra z Instytutu Oceanologii PAN, która zajmuje się m.in. tematyką zmian klimatu. Zauważyła, że globalne zmiany klimatu powodują ekstremalne zjawiska pogodowe również w Polsce. "Potrzebujemy natychmiastowych działań i dialogu między decydentami a nauką, bo te zmiany muszą nastąpić na podstawie porad płynących ze świata nauki i wiedzy naukowej" - mówiła. Zaapelowała o szerszą obecność kobiet w świecie nauki i wśród decydentów. "To się zmienia, może niedostatecznie prędko, ale widzimy postęp" - oceniła.

Sekretarz energii USA Jennifer M. Granholm przebywa w Polsce od środy do piątku. Jak poinformowała ambasada USA w Warszawie, głównymi tematami poruszanymi podczas wizyty są rozwój czystej energii, współpraca klimatyczna, tworzenie miejsc pracy po obu stronach Atlantyku, zrównoważona transformacja społeczności energetycznych oraz budowa silniejszych i bardziej odpornych systemów energetycznych w regionie. W środę z Granholm spotkała się m.in. z premierem Mateuszem Morawiecki w ramach Polsko-Amerykańskiego Strategicznego Dialogu Energetycznego.

