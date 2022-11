Sekretarz PiS: Stan budżetu jest dobry i nie ma oznak niepokoju

Stan budżetu jest dobry i nie ma oznak niepokoju albo paniki, natomiast przygotowane są plany, aby ewentualnie być przygotowanym na różne sytuacje kryzysowe; wzmocnienie armii i programy społeczne, to będzie kontynuowane - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Krzysztof Sobolewski w Programie Pierwszym Polskiego Radia został zapytany o stan polskiego budżetu. "Stan budżetu jest w tej chwili dobry i nie ma w tej chwili zagrożenia" - zapewnił.

"Natomiast jest sytuacja kryzysowa, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego co się dzieje za naszą wschodnią granicą i co maksymalnie wpływa na sytuację i gospodarczą i ekonomiczną państw UE, w tym Polski, więc są przygotowywane plany, aby ewentualnie być przygotowanym na różne sytuacje kryzysowe" - zaznaczył.

Sobolewski podkreślił jednocześnie, że to, co rząd zapanował, czyli wzmocnienie i rozbudowa armii, a także wprowadzone programy społeczne, będzie kontynuowane. "Tutaj nie będzie żadnych zmian" - mówił.

"Natomiast w innym zakresie, tu będziemy się temu przyglądać, w zależności od tego jak będzie się rozwijać sytuacja. W tej chwili stan budżetu jest dobry i nie ma oznak niepokoju albo paniki" - powiedział Sobolewski.

Tarcza antyinflacyjna nie zmieni swojego zakresu w kwestii VAT na produkty żywnościowe

Polityk PiS odpowiadając na inne pytania zwrócił uwagę, że na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem dotyczącym zamrożenia cen gazu. Jak mówił jest to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej, a jednocześnie antykryzysowej. "Mam nadzieję, że zostanie to dziś przyjęte na rządzie i trafi do Laski Marszałkowskiej" - powiedział. Dodał, że prawdopodobnie rozwiązania te będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r.

Chodzi o projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Projektowane rozwiązania zakładają zagwarantowanie maksymalnej ceny paliw gazowych m.in. dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, szpitali, organizacji pozarządowych. Posiedzenie rządu ma się rozpocząć o godz. 11.

Sobolewski był też pytany o tarczę antyinflacyjną. "Na pewno tarcza antyinflacyjna nie zmieni swojego zakresu w kwestii VAT na produkty żywnościowe; to pozostanie na tym samym poziomie co teraz, czyli 0 proc." - mówił.

"Natomiast będzie modyfikowana w zakresie innych (produktów - red.); tu niestety mamy nacisk KE, która grozi karami jeśli utrzymamy niektóre elementy tarczy antyinflacyjnej" - zaznaczył. Wskazał, że m.in. chodzi o VAT na paliwo.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

