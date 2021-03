Sekretarz skarbu USA chce wprowadzić cyfrowego dolara

Władze największej światowej gospodarki rozważają wprowadzenie cyfrowego dolara. Według sekretarz skarbu USA Jane Yellen, cyfrowy dolar może umożliwić szybsze, bezpieczniejsze i tańsze płatności.

Kryptowaluty i blockchain kojarzą się przede wszystkim ze zdecentralizowanym systemem. Idealnym przykładem jest ich pierwowzór – Bitcoin, który ma otwarty, a jednocześnie anonimowy system transakcyjny. Bitcoin zabezpieczany jest jednak tylko przez jego użytkowników, to również oni nadają mu wartość. Jego twórcy ciągle zajmują się ulepszaniem kryptowaluty, lecz żaden z nich nie może nią zarządzać. Nie istnieje żaden lokalny serwer, a moc obliczeniowa Bitcoina rozsiana jest po całym świecie.- Na rynku aktywów cyfrowych istnieją kryptowaluty, które posiadają scentralizowany system, a nie tylko rozproszony, jak w przypadku Bitcoina. Jedną z nich jest Ada należąca do platformy blockchainowej Cardano, której autorem jest współtwórca Ethereum - mówi Wituś z Geco.one.Wprowadzenie do obiegu państwowych walut cyfrowych będzie oznaczało ich centralizację, tzn. główne aktywa będą chronione przez państwo i instytucje finansowe. Czy pojawienie się cyfrowego juana bądź dolara sprawi, że wszystkie kryptowaluty zostaną scentralizowane? Zdaniem specjalistów nie. Aktywa cyfrowe takie jak Bitcoin nadal pozostaną niezależne i będą w rękach ich użytkowników.