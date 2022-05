Sekretarz skarbu USA o inwazji na Ukrainę: musimy użyć wszelkich narzędzi, by walczyć z opresją

Musimy użyć wszelkich narzędzi, by walczyć z opresją - mówiła w poniedziałek przebywająca z wizytą w Polsce sekretarz skarbu USA Janet Yellen, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wskazała, że Polacy są wzorem tego, jak nieść pomoc w potrzebie.

Amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen podczas poniedziałkowej wizyty w Warszawie odwiedziła m.in. POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie wpisała się do księgi pamiątkowej i złożyła kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta.

Janet Yellen wskazała, że jej obecność w tym miejscu ma wymiar osobisty. "Rodzice mojego ojca emigrowali do Stanów Zjednoczonych z Sokołowa Podlaskiego, który znajduje się ok. 100 km od tego miejsca, w którym teraz stoję" - wskazała.

Jak mówiła amerykańska sekretarz skarbu, to muzeum i zgromadzone w nim eksponaty przypominają o tym, że "musimy użyć wszelkich narzędzi, jakie mamy do dyspozycji, by walczyć z opresją". "Ta lekcja musi być odrobiona dzisiaj" - zaznaczyła.

Yellen zwróciła uwagę, że za wschodnią granicą Polski Ukraińcy bohatersko walczą o swą wolność. "Jestem wciąż myślami z narodem ukraińskim, stawiającym opór brutalnej inwazji Putina, który najechał ich ojczyznę" - mówiła amerykańska sekretarz skarbu. Zaznaczyła, że nieustające ataki Putina na Ukrainę wymagają tego, "byśmy zastanowili się nad tym, co możemy zrobić, by przeciwstawić się temu bestialstwu".

Wskazała, że od blisko trzech miesięcy odkąd trwa "ta nieuzasadniona wojna, Polacy są wzorem tego, jak nieść pomoc w potrzebie". Podkreśliła, że nasz kraj "przyjął ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy".

"Również amerykański departament skarbu robi wszystko, by zagwarantować, że brutalna wojna Putina spotyka się z ostrym sprzeciwem na całym świecie" - wskazała. Jak przypomniała, Stany Zjednoczone wraz z ponad 30 partnerami zastosowały bezprecedensowe środki wobec Federacji Rosyjskiej i jej przywódców. Yellen zapewniła, że jej kraj dołoży wszelkich starań, by wzmocnić naród ukraiński w jego walce. "Obecna sytuacja skłania nas do tego, byśmy zintensyfikowali działania" - mówiła.

Wyraziła wdzięczność za to, że mogła zwiedzić to "poruszające muzeum". Wskazała, że będzie nadal wyciągać lekcje z przeszłości, by pracować dla lepszej przyszłości.

Podczas poniedziałkowej wizyty w Warszawie Janet Yellen spotkała się też z premierem Mateuszem Morawieckim, minister finansów Magdaleną Rzeczkowską i prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim. Rozmowy dotyczyły m.in. zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz wzmocnienia NATO, a także wpływu wojny na Ukrainie na gospodarkę.

Yellen wypowiadała się też w poniedziałek na temat bezpieczeństwa żywności przy okazji wizyty w Hostelu Wilcza i World Central Kitchen - warszawskim oddziale organizacji non-profit organizującej posiłki w strefach konfliktów.

