Sektor finansowy stabilny, ale przyszłość niepewna

Ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym źródłem zagrożeń dla stabilności finansowej w kraju, jednak odporność banków na to ryzyko poprawiła się – ocenia NBP w swoim raporcie o stabilności sektora finansowego, zwraca jednak uwagę, że w związku z wojną na Ukrainie pojawiły się nowe ryzyka.

Jak ocenia Narodowy Bank Polski stabilność sektora finansowego wraz z wygasaniem skutków pandemii ulega systematycznej poprawie. - Sektor bankowy wykazuje dużą zdolność do absorpcji potencjalnych strat, dzięki znacznym nadwyżkom zakumulowanego kapitału oraz spodziewanej poprawie zyskowności w środowisku wyższych stóp procentowych – czytamy w raporcie. Jego autorzy zastrzegają jednak, że „na perspektywy wyników finansowych sektora istotnie rzutować będzie ostateczny kształt projektowanych rozwiązań prawnych dotyczących pomocy kredytobiorcom.”

Zdaniem NBP bowiem, to właśnie kwestia kredytów frankowych jest obecnie najciemniejszą chmurą wiszącą nad sektorem bankowym. - Ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaje głównym źródłem zagrożeń dla stabilności finansowej w kraju, jednak odporność banków na to ryzyko poprawiła się. Przyczyniło się do tego utworzenie znacznych rezerw oraz aktywna postawa niektórych banków w zakresie oferowania kredytobiorcom ugód – czytamy w raporcie.

Analitycy przyznają, że sytuacja banków w kwestii frankowiczów jest zróżnicowana. - Niektóre instytucje kredytowe charakteryzują się trwale słabą sytuacją finansową, co jednak nie stwarza zagrożenia dla stabilności sektora bankowego jako całości podkreślają analitycy.

Nowe czarne chmury

O ile jednak turbulencje związane z pandemią sektor finansowy zostawił w zasadzie za sobą, a problemy związane z kredytami frankowymi są obecnie pod kontrolą (przynajmniej na razie) to na horyzoncie pojawiły się nowe zagrożenia – przede wszystkim wojna na Ukrainie.

- Niesprzyjająco na warunki funkcjonowania krajowych instytucji finansowych wpływa wysoka niepewność makroekonomiczna, będąca konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę. Bezpośrednia ekspozycja sektora finansowego na kraje objęte wojną i sankcjami jest niska. Jednak negatywne efekty makroekonomiczne wojny oraz zacieśnienie warunków finansowania mogą wpłynąć na istotne obniżenie aktywności gospodarczej. Z pewnym opóźnieniem może to prowadzić do wzrostu kosztów ryzyka kredytowego w bankach. Na obecnym etapie skwantyfikowanie skutków wojny w Ukrainie jest wysoce utrudnione z uwagi na niepewność co do dalszego jej przebiegu – czytamy w raporcie.

Groźne koszty kredytu

Pewnym zagrożeniem jest również (po części związanym z wojną) inflacja i jej konsekwencje – z jednej strony wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie i kosztów kredytów, co pogorszy sytuację kredytobiorców, a w konsekwencji i banków, z drugiej zaś rosnące rentowności obligacji, które mogą znacząco odbić się na wynikach banków.

- Rosnące koszty kredytu sprawiają, że akcja kredytowa na rynku nieruchomości słabnie – zauważają analitycy NBP, chociaż podkreślają, że nie widać jeszcze szczególnie niepokojących – z punktu widzenia całego sektora – sygnałów. - W przypadku starszych roczników kredytów, tj. udzielonych przed 2020 r. (około 75 proc. portfela) odporność na wzrost stóp procentowych powinna być stosunkowo wysoka, gdyż od czasu ich udzielenia dokonał się w gospodarce dynamiczny wzrost płac, który rekompensuje wyższe raty odsetkowe – twierdzi NBP.

Zdaniem analityków najbardziej wrażliwe na wzrost stóp procentowych są kredyty udzielone w okresie historycznie najniższych stóp procentowych, tj. między drugim kwartałem 2020 r a trzecim kwartałem 2021 r., które stanowią około 21 proc. portfela złotowych kredytów mieszkaniowych. - Obecnie nie obserwuje się jeszcze sygnałów świadczących o nadmiernym zadłużeniu tych gospodarstw domowych w stosunku do możliwości obsługi kredytu – zastrzegają jednak.

Obligacje mogą ciążyć

- Znaczny udział obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa w aktywach banków (ponad 20 proc.) eksponuje je na ryzyko zmiany wyceny tych papierów. Wzrost rentowności obligacji, który nastąpił od początku czwartego kwartału 2021 r. z tytułu wzrostu oczekiwanych krótkoterminowych stóp procentowych, przełożył się na spadek wyceny całego portfela obligacji o ok. 20 mld zł. Większość z tej kwoty ujmowana jest przez banki w kapitałach. W efekcie nastąpił spadek łącznego współczynnika kapitałowego z tego tytułu o ponad 1 pkt. proc., do poziomu 18,4 proc. - czytamy w raporcie.

Dwa scenariusze

W raporcie czytamy również, że testy warunków skrajnych NBP pokazują, że nadwyżki kapitałowe banków byłyby wystarczające do zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z analizowanych scenariuszy - poinformował bank centralny w raporcie o stabilności systemu finansowego. Analizę przeprowadzono dla dwóch scenariuszy - referencyjnego i szokowego.

W raporcie podano, że w przypadku realizacji scenariusza szokowego, przy założonym w symulacji wzroście odpisów na ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, łączny wynik finansowy analizowanych banków w latach 2022-2024 zmniejszyłby się znacznie w porównaniu z 2021 r. na skutek wysokich kosztów ryzyka kredytowego i prawnego. NBP szacuje, że łączny wynik netto analizowanych banków w latach 2022-2024 w scenariuszu referencyjnym sięgnąłby 15,1 mld zł, natomiast w scenariuszu szokowym 3,3 mld zł, podczas gdy w 2021 roku było to 7,1 mld zł.

W obu scenariuszach głównym czynnikiem obniżającym wyniki banków byłyby wysokie straty kredytowe, natomiast u znacznej części banków o ujemnej zyskowności ("w tym też niektórych dużych instytucji") ważną przyczyną byłyby również koszty ryzyka prawnego.

NBP zauważa również, że wypłacalność sektora ubezpieczeń pogorszyła się w wyniku wzrostu śmiertelności wywołanego pandemią COVID-19. - W efekcie wzmożonych wypłat świadczeń pojawił się ujemny wynik techniczny w grupie ubezpieczeń na życie. Większy napływ składki nie rekompensował wzrostu świadczeń i wyższych kosztów działalności ubezpieczeniowej – czytamy w raporcie.