Sektor finansowy w swojej działalności musi uwzględnić zmiany klimatu

Francuska firma audytoryjna Mazars wraz z Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) opracowały globalny raport. Analizuje on regulacje finansowe, mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Z pytanych banków centralnych znaczna większość dostrzega problem.

Publikacja szuka odpowiedzi na kluczowe pytania: jakiego rodzaju zmiany wprowadzane są do przepisów w jurysdykcjach na całym świecie w celu oceny i kontroli ryzyka klimatycznego? W jaki sposób można rozwijać te działania w przyszłości?

7 na 10 pytanych instytucji finansowych biorących udział w badaniu uważa zmianę klimatu za poważne zagrożenie.

Według Mazars i OMFIF, powodzenie reakcji politycznej będzie zależeć od zaangażowania wszystkich uczestników rynku.