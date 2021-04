Sektor pożyczek pozabankowych w odwrocie. Rośnie szara strefa

Sektor pożyczkowy w 2019 roku odnotował 160,6 mln zł straty - wobec 135,5 mln zł zysku w 2018 roku. – Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników, to w naszym przekonaniu strata za 2020 r. będzie znacznie głębsza. Oznacza to, że obecnie rentowność sektora pożyczkowego jest ujemna, a wiele firm kontynuuje działalność tylko w celu obsługi portfela udzielonych wcześniej pożyczek – mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Jarosław Ryba, prezes zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

- Obecnie oferta jest znacznie uboższa niż rok temu. Z rynku zniknęły pożyczki na okresy krótsze niż 30 dni. Spadła też kwota przyznawanego kredytu. Obecnie to średnio 2,2 tys. zł. W marcu 2019 roku przeciętna kwota udzielonej pożyczki była o 20 proc. wyższa.Oprócz spadku wartości finansowania, warto podkreślić fakt, że w wyniku istotnych zmian na rynku kredytów konsumenckich w ostatnim roku – według szacunków – kilkaset tysięcy klientów nie może już liczyć na finansowanie. Mimo iż w roku 2019 mogliby takie finansowanie uzyskać i bezpiecznie spłacić.Ograniczenie działalności legalnych instytucji pożyczkowych jest jednoznaczne z rozwojem szarej strefy, o czym świadczą medialne doniesienia o dramacie pożyczkobiorców, zdanych na łaskę lichwiarzy. Ostrzegaliśmy przed takimi konsekwencjami, ale nasze przestrogi były bagatelizowane.- Rentowność sektora pożyczkowego przed pandemią oscylowała w granicach 4 proc. i była typowa dla sektora finansowego.Faktyczne wyniki nigdy nie były spektakularne i nie korespondują ze stereotypami o „pożyczkowym eldorado”. To trudny biznes wymagający kalibracji, wiedzy i doświadczenia, a także dużych nakładów kapitałowych na technologie i procedury.W 2019 roku branża, w sposób naturalny, w wyniku rosnącej konkurencji i kosztów, znalazła się w fazie recesji. W efekcie cały sektor pożyczkowy w 2019 roku odnotował 160,6 mln zł straty, wobec 135,5 mln zł zysku w 2018 roku. Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników, to w naszym przekonaniu strata za 2020 r. będzie znacznie głębsza. Oznacza to, że obecnie rentowność sektora pożyczkowego jest ujemna, a wiele firm kontynuuje działalność tylko w celu obsługi portfela udzielonych wcześniej pożyczek.- Większość z nich mocno ograniczyła działalność i akcję pożyczkową. Czeka. Taka postawa dominuje, aczkolwiek sytuacja jest rozwojowa i niewykluczone, że może się to szybko zmienić, gdyż cierpliwość inwestorów i właścicieli ma swoje granice. Trudno rozwijać działalność gospodarczą w coraz bardziej niesprzyjających warunkach, również regulacyjnych... Część firm wycofała się z rynku, tj. zamknęła aktywną działalność operacyjną i wystawiła na sprzedaż swoje portfele.Nieuporządkowane upadłości na rynku pożyczkowym na szczęście są jeszcze rzadkością. Najbardziej zagrożone takim scenariuszem są firmy finansujące swoją działalność na rynku dłużnym. Wyjście z rynku, tudzież bankructwa są procesem rozłożonym w czasie.Skutki formalne pandemii dla aktywnych w 2019 roku instytucji pożyczkowych będą widoczne dopiero pod koniec 2021 roku. Niemniej możemy potwierdzić, że pandemia przyśpieszyła decyzje o zamknięciu działalności lub wyjściu z polskiego rynku – baza aktywnych firm zmalała o ok. 30 proc., a liczba nowo rejestrowanych jest najniższa od lat.- Sektor pożyczkowy jest silnie regulowany. Instytucje pożyczkowe wchodzą pod reżim wielu przepisów. To, na czym zależy lendtechom i pożyczkom w kanałach tradycyjnych, to przede wszystkim stabilność regulacyjna i równe zasady traktowania. Podam przykład.Firmy pożyczkowe płacą podatek dochodowy od wszystkich udzielonych pożyczek, również od pożyczek niespłaconych przez klientów. Pod koniec 2020 roku ze strony regulatora pojawiła się propozycja, aby umożliwić zaliczanie straconych pożyczek do kosztów uzyskania przychodów, do czego uprawnieni są inni kredytodawcy. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają, choć to jeden ze sztandarowych przykładów dyskryminacji sektora pożyczkowego i sprawa powinna dawno zostać rozstrzygnięta.Kolejna kwestia to niezrozumiałe wykluczenie podmiotów pożyczkowych z możliwości skorzystania z tzw. estońskiego modelu rozliczania podatku CIT. Wiele instytucji pożyczkowych to innowacyjne spółki fintech, niestety są one wyłączone z preferencji podatkowych w tej kwestii.Przypomnijmy, że instytucje pożyczkowe nie były też objęte programami pomocowymi z tarcz finansowych, z tego względu firmy pożyczkowe np. nie dostały dotacji na utrzymanie miejsc pracy, a chodziło m.in. o programistów, analityków, marketingowców czy też konsultantów zatrudnionych w działach obsługi klienta. Wiele z tych osób niestety straciło pracę.- Niestety, duże ograniczenia, które objęły instytucje pożyczkowe, poskutkowały tym, o czym ostrzegaliśmy od lat, a mianowicie rozwojem szarej strefy i przejściem wielu klientów do lombardów, gdzie nie obejmuje ich ochrona wynikająca z przepisów o ustawie o kredycie konsumenckim.Co do szarej strefy, to z naszych analiz wynika, że tygodniowo pojawia się co najmniej kilkaset ofert w serwisach ogłoszeniowych i social mediach, które zachęcają do skorzystania z oferty „pożyczek bez sprawdzania zdolności kredytowej”.Często są to oferty oszukańcze, gdzie klient np. podpisuje umowę na wyższą kwotę pożyczki niż de facto otrzymał. Stanowczo apelujemy do klientów, by nie odpowiadali na tego rodzaju ogłoszenia i korzystali z wiarygodnych ofert. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, zawsze można skontaktować się z naszą bezpłatną infolinią konsumencką pod numerem 800 706 813.Powinno martwić, że aktywność lombardów w czasie pandemii jest znaczna, bo dzieje się to niestety ze szkodą dla konsumentów, którzy zmuszeni są do wyprzedaży swego majątku znacznie poniżej jego rynkowej wartości. Uważamy, że jest to patologizacja rynku consumer finance.- W przypadku lombardów to sprzedaż składników majątku po cenie znacznie niższej niż rynkowa, co jest ekonomicznie niekorzystne dla konsumenta. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy z faktu, że oprócz odsetek i kosztów pozaodsetkowych ponoszą w lombardzie inne koszty oraz tracą z powodu zaniżonej wyceny zastawu. Przykładowo: biżuteria – będąca najbardziej popularnym przedmiotem, który konsumenci zastawiają w lombardach – bywa wyceniana na 1/3 rynkowej wartości.Idąc dalej: absolutną patologią są lichwiarskie pożyczki, udzielane często bez umowy, które następnie są często egzekwowane z ustalanymi arbitralnie, absurdalnymi kosztami w bardzo brutalny sposób. Dla organów państwowych większość takich przypadków jest "niezauważalna", ponieważ – formalnie – nie ma umowy na piśmie, a zatem pożyczkobiorcy nie mają możliwości dochodzenia swoich praw.W przypadku ofert z szarej strefy grozi popadnięcie w poważne tarapaty finansowe i prawne, których „wyprostowanie” może ciągnąć się przez lata. Bywają też przypadki, że konsumenci wykluczeni z legalnego obrotu tracą bezpowrotnie majątki, gromadzone przez całe życie.Rynek pożyczkowy przez lata regulowany był właśnie po to, by przeciwdziałać takim sytuacjom. Ustalony w 2015 roku limit kosztów pozaodsetkowych jest efektem blisko dwuletnich konsultacji i stanowi swoisty „złoty środek”, który uwzględnia interesy wszystkich uczestników obrotu. Niestety, w 2020 roku postanowiono – kierując się niewątpliwie dobrymi intencjami – odejść od tego „złotego środka”, a tym samym (zapewne w sposób niezamierzony) zaburzyć równowagę na rynku kredytów konsumenckich, ze szkodą dla wszystkich jego uczestników.- Wiele zależy od rozwoju sytuacji pandemicznej. Jeśli dojdzie do jej rychłego zakończenia – a mamy taką nadzieję, biorąc pod uwagę plany szczepień – to powinniśmy obserwować odbicie w gospodarce. W przypadku wzrostu popytu konsumenckiego poprawi się także sytuacja finansujących.Branży zależy na klientach posiadających dochód i zdolność kredytową. Wszystko jednak zależy od otoczenia prawnego. Przy obecnych limitach powrót do stanu sprzed pandemii może być niemożliwy przez lata... Mowa tu zarówno o przychodach instytucji pożyczkowych, jak i poziomie bezpieczeństwa konsumentów.W obecnym stanie prawno-legislacyjnym przestrzeń do rozwoju legalnych instytucji pożyczkowych jest bardzo mocno ograniczona. Naturalnie spółki próbują swoich sił np. w e-commerce, ale taka oferta kierowana jest do klienta innego typu.Jeśli zależy nam na tym, aby dostęp do legalnych i uczciwych pożyczek był jak najszerszy i obejmował też konsumentów o nieregularnych dochodach, w tym np. młodych freelancerów czy też początkujących przedsiębiorców, to bariery prawne muszą wygasnąć.W przeciwnym wypadku będziemy coraz częściej słyszeć i czytać o dramatach ludzi, którzy zdecydowali się skorzystać z finansowania poza regulowanym rynkiem, gdzie zamiast prawa konsumenckiego obowiązuje prawo siły.