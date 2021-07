Sellin: Fundusz Patriotyczny dla 160 organizacji z całej Polski; wszystkie działają legalnie

Pieniądze z Funduszu Patriotycznego - przyznane 160 podmiotom z całej Polski - nie trafiły do żadnej organizacji, która działa nielegalnie - powiedział wiceszef MKDNiS Jarosław Sellin, odpowiadając w czwartek w Sejmie na pytania posłanek KO w tej sprawie.

Posłanki KO Małgorzata Kidawa-Błońska, Monika Wielichowska i Iwona Śledzińska-Katarasińska pytały m.in. o kryteria przyznawania grantów z powołanego w tym roku Funduszu Patriotycznego i uzasadnienia decyzji o finansowaniu za jego pomocą skrajnie radykalnych organizacji.

Fundusz Patriotyczny, na który w tym roku przeznaczono 30 mln zł, ma wspierać m.in. organizacje zaangażowane w kultywowanie pamięci narodowej. Został powołany pod koniec marca br. z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Jego operatorem został Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. W ostatnim czasie kontrowersje wzbudziło jednak przyznanie przez Instytut grantu m.in. dla organizatorów Marszu Niepodległości.

"Zadziwiająco te pierwsze granty trafiły do organizacji dość jednorodnych ideowo i niestety ta idea, którą one kultywują jest może związana z patriotyzmem, ale patriotyzmem skrajnym i patriotyzmem obcym polskiej tradycji" - powiedziała Śledzińska-Katarasińska, podając, że granty zostały przyznane przez Instytut do "organizacji zwanej Strażą Narodową", "części organizatorów Marszu Niepodległości", "dla upamiętnienia jubileuszu Młodzieży Wszechpolskiej".

"To są miliony złotych, stąd moje pytanie: czy naprawdę taka jest polityka rządu i czy rząd tak widzi patriotyzm we wspieraniu skrajnie radykalnych organizacji" - dodała posłanka KO, zaznaczając też, że być może niektóre z tych organizacji powinny być zdelegalizowane.

Wiceminister kultury Jarosław Sellin, przedstawiając posłankom KO kryteria przyznawania grantów z Funduszu Patriotycznego na podstawie jego regulaminu, poinformował, że pieniądze z funduszu otrzymało 160 podmiotów z całej Polski, w tym np. koła gospodyń wiejskich, samorządowe jednostki kultury, lokalne grupy rekonstrukcyjne oraz liczne stowarzyszenia odwołujące się do dziedzictwa chrześcijańsko-narodowego.

"Otrzymane granty przeznaczone zostaną na różnorodne projekty promujące historię i dziedzictwo narodowe naszej ojczyzny oraz inicjatywy kształtujące postawy patriotyczne i obywatelskie. To obszar, który dotychczas nie był finansowany przez instytucje publiczne, a niewielkie organizacje promujące polską historię i kulturę utrzymują się często ze skromnych środków własnych" - podkreślił Sellin.

Podał też, że granty z funduszu przyznawane są na podstawie merytorycznej oceny ekspertów. "W gronie ekspertów znalazły się osoby o wysokich kompetencjach i doświadczeniu przy realizacji projektów kultury" - mówił Sellin, dodając, że każdy z wniosków o grant podlegał kilkustopniowej weryfikacji.

"W trakcie oceny merytorycznej każdy z wniosków był niezależnie oceniany przez dwóch ekspertów. Każdy projekt był oceniany indywidualnie, co oznacza, że żaden z ekspertów nie znał oceny drugiego" - dodał wiceszef MKDNiS, podając też, że w przypadku dużej rozbieżności zdań tych ekspertów wnioski oceniał kolejny, trzeci ekspert. "Na podstawie ocen ekspertów Instytut przygotował listy rankingowe najlepiej ocenionych projektów" - informował Sellin.

Dodał też, że ostateczne oceny w sprawie grantów podejmował tzw. panel ekspertów, a w przypadku niemożności podjęcia przez nich decyzji o przyznaniu grantu - zgodnie z regulaminem Funduszu Patriotycznego - decydował dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Wiceszef MKDNiS przypomniał też o dwóch obszarach (priorytetach), w ramach których można było ubiegać się o dofinansowanie realizacji.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska dopytywała o to, jak wysoko zostało ocenione rzucanie na Marszach Niepodległości rac na balkony mieszkańców Warszawy. "Mówienie, że to są działania propagujące patriotyzm, a wiemy jak te marsze wyglądają, to jest zachęcanie do tego typu działań" - mówiła.

Odpowiadając Sellin wskazał, że Marsz Niepodległości, wokół którego - jak mówił - są duże kontrowersje, jest inicjatywą wyrazistego środowiska politycznego, zasiadającego w polskim parlamencie i mającego mandat polityczny nadany mu przez część społeczeństwa polskiego. "Nie słyszałem, żeby w ramach tych dotacji otrzymała dotację jakaś organizacja nielegalna - działająca nielegalnie albo działająca sprzecznie z polskim prawem" - zaznaczył.

"Jeśli panie posłanki mają dowody na to, że któraś z tych organizacji działa sprzecznie z polskim prawem albo z polskimi wartościami zawartymi w konstytucji, to trzeba pójść do prokuratury, złożyć taki wniosek i doprowadzić do delegalizacji tej organizacji, natomiast wszystko inne jest po prostu zwykłą insynuacją" - dodał wiceszef MKDNiS, przypominając też stanowisko Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, które wydało oświadczenie w tej sprawie.

Instytut, pod oświadczeniem którego pod koniec czerwca podpisał się jego szef prof. Jan Żaryn, podał, że pojawiające się w mediach informacje na temat finansowania z Funduszu Patriotycznego organizacji faszystowskich są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd opinię publiczną. "Zgodnie z art. 13 Konstytucji RP, w Polsce nie ma legalnie działających organizacji o charakterze faszystowskim. Przywoływane w tekstach organizacje odwołują się do tradycji polskiego ruchu narodowego, na którym to etosie w dużej mierze opiera się także współczesny patriotyzm Polaków" - podał Instytut.

"Wbrew temu, co piszą autorzy tekstów, o środki z Funduszu Patriotycznego nie ubiegała się żadna organizacja odwołująca się do zbrodniczych ideologii zakazanych polskim prawem. Inaczej byłyby to organizacje działające w sposób nielegalny" - czytamy w stanowisku Instytutu.

