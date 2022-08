Sellin: funduszy europejskich używa się jako nacisku na zmianę polityczną w Polsce

W instytucjach europejskich dominuje środowisko lewicowo-liberalne, które nie lubi naszego rządu prawicowego. Niestety, używa też funduszy europejskich jako nacisku na zmianę polityczną w Polsce - powiedział w Radiu Gdańsk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin był w środę gościem Radia Gdańsk.

Sellin pytany o katastrofę ekologiczną na Odrze stwierdził, że służby nie do końca zadziałały tak, jak trzeba. "Dlatego premier przeprowadził dymisje w spółce Wody Polskie i w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. O przyczynach tej katastrofy nie wiemy jeszcze wszystkiego. Nie wiemy, czy było skażenie, czy przyczyny naturalne. Wszystkie hipotezy są na stole, są ciągle wyjaśniane" - podkreślał wiceminister.

"Metodą Platformy Obywatelskiej, a zwłaszcza Donalda Tuska, jest walka z rządem PiS poprzez wzbudzanie emocji. (…) Każdy pretekst jest dobry, by sugerować, że rzekomo władza czemuś zawiniła i bawić się w głupawe bon moty, porównujące rządy PiS do rtęci zatruwającej Polskę. Wydaje mu się, że to jest dowcipne, a pokazuje poziom intelektualny i moralny człowieka, który aspiruje do przywództwa w Polsce. Nie rozumie, jak bardzo szkodzi konkretnym ludziom. Rozpowszechnianie takich fake newsów powoduje panikę i poważne problemy biznesu turystycznego nad Odrą. Widocznie tego polityka to nic nie obchodzi" - ocenił Sellin.

W Radiu Gdańsk podano, że ponad połowa Polaków uważa, że powinniśmy zabiegać o wypłacenie przez Niemcy reparacji za straty wojenne, wywołane zbrodniami w czasie II wojny światowej.

"Niedawno został powołany instytut, który się tym zajmuje. Część raportu ogłosi 1 września. To ważne wydarzenie, bo w sposób profesjonalny poznamy fakty. (…) Niemcy bardzo niewiele wiedzą o tym, jak wyglądały realia okupacji niemieckiej w Polsce. Nie wiedzą, że Polska relatywnie straciła najwięcej obywateli i że została zniszczona materialnie, łącznie ze zburzeniem jej stolicy. Ta wiedza w Niemczech jest szczątkowa, a odszkodowania były praktycznie żadne. Temat musi zostać postawiony, bo tego wymaga sprawiedliwość. Naszym obowiązkiem jest przypominać o tym przy każdych rozmowach bilateralnych na wysokim szczeblu" - zaznaczył Sellin.

W rozmowie poruszony został także temat pomocy dla uchodźców - wojna na Ukrainie trwa już blisko sześć miesięcy, a granicę polsko-ukraińską w tym czasie przekroczyło ponad 5,5 miliona Ukraińców. Prowadzący rozmowę pytał, dlaczego Polska nie jest jednak wspierana finansowo przez Unię Europejską.

"Sprawa była kilka razy stawiana przez premiera Morawieckiego na Radzie Europejskiej. Były składane formalne wnioski o pomoc w tej sprawie. Wszystkie zostały zignorowane. W instytucjach europejskich dominuje środowisko lewicowo-liberalne, które nie lubi naszego rządu prawicowego. Niestety, używa też funduszy europejskich jako nacisku na zmianę polityczną w Polsce. Unia Europejska w tej sprawie się skompromitowała" - przyznał Sellin i dodał, że takiego kryzysu uchodźczego wojennego w historii Europy jeszcze nie było.

Sellin powiedział też, że sami Polacy, z prywatnych kieszeni, wydali na pomoc Ukraińcom około 10 miliardów złotych. "Państwo wydało około 16 miliardów złotych. Robimy to, bo jest to ważne nie tylko z powodów humanitarnych, ale też z powodu interesu narodowego Polski. Obrona Ukrainy przed inwazją Rosji to też obrona Polski i całego świata Zachodu. My to rozumiemy, ale na Zachodzie rozumieją to słabiej" - mówił.

Zdaniem Sellina pakiety sankcji gospodarczych wobec Rosji przynoszą skutki. "Prędzej czy później Rosja to bardzo silnie odczuje. Trzeba myśleć o kolejnych ograniczeniach, również dotyczących wydawania wiz Rosjanom. Jak zauważył ukraiński minister spraw zagranicznych Kułeba, ludzie, którzy nie szanują granic międzynarodowych, nie powinni mieć prawa, by je przekraczać. Rosjanie nie szanują granic międzynarodowych, bo popierają Putina, by zmieniał granice wojną. To jest wojna Rosjan" - podkreślał wiceminister Sellin w Radiu Gdańsk.

