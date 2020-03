Sellin: wspieranie mediów publicznych wydaje się oczywistością

Wspieranie mediów publicznych wydaje się oczywistością, abonament od czasu uderzenia w niego przez rząd Donalda Tuska nie jest właściwą formą ich dofinansowania - ocenił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Sellin powiedział w poniedziałek w radiowej Trójce, że bardzo się cieszy z podpisania przez prezydenta Andrzej Dudę ustawy, przyznającej w najbliższych latach TVP i Polskiemu Radiu 1,95 mld zł rocznie tytułem utraconych wpływów z abonamentu.

Ocenił, że od czasu "uderzenia przez rząd Donalda Tuska" w abonament w latach 2008-09, oraz wprowadzenia przez ten sam rząd szeregu zwolnień z abonamentu, nie jest on już właściwą formą dofinansowania mediów publicznych.

Sellin dodał, że przewidziane w podpisanej ustawie wsparcie nie jest w formie żywej gotówki, ale obligacji skarbowych. W związku z tym "nie można było myśleć o przesunięciu tych środków z obligacji skarbowych na jakąś walkę z onkologią, ponieważ to były pieniądze wskazane na media publiczne i w formie obligacji, a nie żywej gotówki" - wyjaśnił. "Opozycja liczyła na to, że wzbudzi jakieś emocje społeczne wokół tej sprawy grając chorymi. To nie jest godziwe zachowanie. Takich metod w poprzednich kampaniach sobie nie przypomina, żeby w ten sposób ludźmi chorymi grać" - powiedział Sellin. "Ale to nasza ekipa rządowa wzmocniła walkę z onkologią jak nigdy dotąd" - podkreślił.

Bilans prezesury Jacka Kurskiego w TVP Sellin ocenił jako generalnie pozytywny. Jak mówił, polityka poprzedniej ekipy polegała na osłabianiu mediów publicznych, telewizja publiczna "była zwijana, a być może nawet przygotowywana do sprzedaży", była zapóźniona technologicznie i nie wypełniała pewnych, istotnych elementów misji. "Pod prezesurą Jacka Kurskiego ta sytuacja w dużej mierze się naprawiła" - ocenił.

Dodał, że nie jest tajemnicą, iż "były kontrowersje wokół prezesury Jacka Kurskiego, i one były również w naszym, szeroko rozumianym obozie politycznym eksplikowane". "Najwięcej kontrowersji wzbudza pion informacyjno-publicystyczny" - powiedział Sellin. Jak jednak podkreślił, nie zna "motywów ani uzasadnień" odwołania Kurskiego przez Radę Mediów Narodowych.

Ocenił, że pion informacyjno-publicystyczny, który zaistniał pod prezesurą Jacka Kurskiego "zapewnia Polakom pluralizm treści i idei". "Przed rokiem 2015 wszystkie trzy wielkie telewizje mówiły to samo, z takimi samymi sympatiami i antypatiami politycznymi, a teraz mamy realny wybór" - powiedział Sellin.

Jego zdaniem, odwołanie prezesa TVP "na dwa miesiące przed wyborami niesie pewne ryzyko", wyraził jednak nadzieję, że ważne zadanie telewizji publicznej, jakim jest "organizowanie debaty publicznej w czasie kampanii wyborczej będzie dobrze wypełnione".