Selvita chce potroić przychody do 2023 roku

Zgodnie z nową strategią Selvita celuje w osiągnięcie ponad 300 mln zł przychodów i ponad miliard zł wartości rynkowej w 2023. Spółka chce się rozwijać organicznie, ale zapowiada też akwizycje. W latach 2020-2023 zamierza zrealizować inwestycje o wartości 325-375 mln zł.

Kolejnym ważnym elementem strategii spółki jest stworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych o powierzchni badawczej 4000 m2, które ma zostać oddane do użytku na przełomie lat 2022/2023. Dzięki inwestycji spółka będzie miała do dyspozycji 10 000 m2 powierzchni badawczej.Spółka zrobiła już pierwszy krok w celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych podpisując przedwstępną umowę na zakup działki, znajdującej się w pobliżu dotychczasowej siedziby spółki. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w przyszłym roku. Wartość całego przedsięwzięcia, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, wyniesie ok. 135 mln zł.Firma planuje zwiększenie zatrudnienia z obecnych 500 do 700 osób na koniec 2023 roku. W latach 2020-2023 spółka zamierza także przeznaczyć 40 mln zł na rozwój organiczny i inwestycje odtworzeniowe.W 2019 grupa Selvita osiągnęła około 105, mln zł przychodów z działalności operacyjnej, a w tym 98,1 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 76,7 mln zł przychodów operacyjnych, a w tym 70,4 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2018 roku. W minionym roku Selvita miała 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto, a rok wcześniej prawie 11,4 mln zł.