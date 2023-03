Selvita podwoiła zyski

Selvita odnotowała 30,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z rocznego raportu spółki.

Selvita jest polską firmą z branży farmaceutycznej z siedzibą w Krakowie, działającą w obszarze odkrywania nowych leków i badań regulacyjnych. Prowadzi też działalność badawczo-rozwojową. Selvita jest notowana na głównym rynku GPW. W związku z poszerzeniem swojej działalności po przejęciu chorwackiej firmy Fidelty spółka buduje nowe centrum badawcze w Krakowie, które zapewni jej dodatkowe 10 000 mkw. powierzchni, w tym około 4 000 mkw. przestrzeni laboratoryjno-biurowej.

Rok 2022 był dla Selvity rekordowy. W latach 2019-2022 firma ponad czterokrotnie zwiększyła skalę biznesu

Selvita odnotowała 30,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, wynika z rocznego raportu spółki. Zysk operacyjny w 2022 roku wyniósł 44,78 mln zł wobec 26,09 mln zł zysku w 2021 roku. Z kolei zysk EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych) wzrósł do 81,6 mln zł wobec 53,57 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 407,46 mln zł w 2022 r. wobec 310,92 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 był dla nas rekordowy. Wykorzystaliśmy kilka lat doskonałej koniunktury, rosnąc ponad trzykrotnie szybciej niż otoczenie i zwiększając ponad czterokrotnie skalę biznesu w latach 2019-2022. Jednocześnie zbudowaliśmy solidną bazę pod dalszy dynamiczny rozwój i obecnie koncentrujemy się na zwiększeniu i dywersyfikacji bazy przychodowej. Wiele wskazuje na to, że w tym roku rozłożenie backlogu (zaległości - przyp. red.) między kwartałami będzie inne niż zwykle. Tym samym oczekujemy wzrostu dynamik i marż w drugiej połowie 2023 r. Powrót do poziomów, do których przyzwyczailiśmy inwestorów, jest obecnie naszym priorytetem" - powiedział współzałożyciel i prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie prasowym.

