Selvita zarabia coraz więcej na tworzeniu nowych leków

Zysk netto Selvity wyniósł w trzecim kwartale 2022 roku 9 mln zł, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży 106,9 mln zł.

Selvita w trzecim kwartale 2022 roku zarobiła na czysto 9 mln zł przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie 106,9 mln zł.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. usługi badawczo-rozwojowe realizowane przez Selvitę wygenerowały 263,9 mln zł i odpowiadały za 86 proc. przychodów grupy

Backlog grupy na 2022 rok przekracza 389,8 mln zł, na 6 listopada 2022 r., i jest o 31 proc. wyższy rok do roku. EBIT w trzecim kwartale był na poziomie 14,7 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) wyniosła ok. 24,5 mln zł.

Bez uwzględnienia wpływu niegotówkowego programu motywacyjnego, w trzecim kwartale 2022 roku, grupa wygenerowała 108,6 mln zł przychodów, o 33 proc. więcej rok do roku. Zysk EBITDA wyniósł 29,8 mln zł i był o 31 proc. wyższy rok do roku. Zysk netto sięgnął 15,7 mln zł - o 50 proc. więcej niż rok wcześniej. Rentowność EBITDA utrzymana została na poziomie powyżej 27 proc., natomiast rentowność netto wzrosła z 12,8 proc. do 14,5 proc.

Jak podała spółka, w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. usługi badawczo-rozwojowe realizowane przez Selvitę wygenerowały 263,9 mln zł (wzrost o 35 proc. rok do roku) i odpowiadały za 86 proc. przychodów grupy.

W najbliższych miesiącach Selvita planuje ukończyć budowę pierwszego własnego budynku laboratoryjnego w ramach Selvita Research Centre

W trzecim kwartale ta część działalności odpowiadała za 92,4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 30 proc. rok do roku. Po dziewięciu miesiącach 2022 r. EBITDA generowana przez usługi badawczo-rozwojowe przekracza 80,4 mln zł, o 54 proc. więcej rok do roku.

Segment bioinformatyczny (Ardigen) wypracował w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku 34,8 mln zł przychodów zewnętrznych, co oznacza 60 proc. wzrostu rok do roku (ponad 13,5 mln zł przychodów w samym trzecim kwartale, o 58 proc. więcej rok do roku). Zysk EBITDA w tej części biznesu wyniósł na koniec trzeciego kwartału 5,6 mln zł. Backlog w bioinformatyce wynosi teraz 45,8 mln zł, co oznacza wzrost o 53 proc. wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

W najbliższych miesiącach Selvita planuje ukończyć budowę pierwszego własnego budynku laboratoryjnego w ramach Selvita Research Centre. W przyszłym roku Selvita - podano w komunikacie - planuje również rozpoczęcie budowy drugiego, podobnego budynku.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Spółka wspiera swoich klientów w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków w obszarze chorób zapalnych, zwłóknieniowych, zakaźnych i onkologii. Spółka świadczy usługi na każdym etapie procesu opracowywania leków, począwszy od wczesnej fazy odkrycia, aż po wybór kandydata klinicznego. Ponadto Selvita oferuje wsparcie analityczne w zakresie rozwoju leków oraz badań kontraktowych. Główna siedziba Grupy i laboratoria znajdują się w Krakowie.

