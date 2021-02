Semeniuk: będziemy obserwować stan epidemiczny przez najbliższe 10-14 dni

10-14 dni od wprowadzenia poluzowań gospodarczych to czas, kiedy będziemy obserwować, czy liczby zachorowań gwałtownie nie rosną; jeśli będą regularne to, mam nadzieję, że powoli będziemy mogli wkraczać w etap odmrożeń - mówiła w poniedziałek wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii pytana na antenie Trójki Polskiego Radia o odmrażanie gospodarki, odpowiedziała: "Dziś uwalniamy centra handlowe, sprzedaż detaliczną, będziemy obserwować też za pośrednictwem rady medycznej stan epidemiczny w kraju przez najbliższe 10-14 dni".

Jak mówiła, 10-14 dni od momentu, w którym wprowadzany jest etap poluzowań - to czas, "kiedy będziemy obserwować, czy te liczby zachorowań nam gwałtownie nie rosną". "Jeżeli to będą regularne liczby, jeżeli sytuacja w Europie też na to pozwoli, to myślę, że też rozporządzenie, które funkcjonuje w tym momencie do 14 lutego albo będzie musiało być przedłużone, albo będą wprowadzane kolejne (...) protokoły i będziemy mogli już powoli wkraczać w ten etap odmrożeń" - wskazała.

Zaznaczyła, że resort przygotował protokoły bezpieczeństwa dla ponad 40 branż, które - jak ma nadzieję - będzie można "niebawem wprowadzać".

Zastrzegła, że to jest perspektywa bardzo optymistyczna. "Ja jednak raczej kieruję się kontrolowanym optymizmem, stąd patrząc na to, co dzieje się w Europie myślę, że jeszcze chwila cierpliwości ze strony przedsiębiorców jest na wagę złota" - powiedziała.

Pytana o kontrole przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na otwarcie działalności i są karani mandatami powiedziała, że tego typu kontrole są "przedmiotem dyskusji na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego". "Dziś o 10.00 również będziemy podsumowywali ostatni weekend"- mówiła.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w czwartek, że większość z dotychczasowych obostrzeń zostanie przedłużona do 14 lutego. Wyjątkiem będzie ponowne otwarcie sklepów w galeriach i centrach handlowych i otwarcie instytucji kultury - muzeów i galerii sztuki. Poinformował również o zniesieniu godzin dla seniorów.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ograniczeń, nakazów i zakazów w zw. z epidemią, od 1 lutego w galeriach mogą być otwarte wszystkie sklepy przy zachowaniu wytycznych sanitarnych. W placówkach handlowych nadal obowiązują limity: jedna osoba na 10 m kw. w sklepach do 100 m kw. lub jedna osoba na 15 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw. Obowiązuje też wymóg noszenia maseczek. Sklepy mają obowiązek udostępnić też klientom rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji rąk.

W centrach handlowych wciąż nie działają place zabaw i siłownie, a restauracje i kawiarnie mogą wydawać jedzenie tylko na wynos i na dowóz.

Do 14 lutego zawieszona jest wciąż działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Ograniczona pozostaje działalność hotelarska.